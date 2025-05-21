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Пленный рассказал, как боевики "Азова"* глумились над убитым россиянином

Пленный рассказал, как боевики "Азова"* глумились над убитым россиянином - РИА Новости, 21.05.2025

Пленный рассказал, как боевики "Азова"* глумились над убитым россиянином

Пленный военнослужащий ВСУ Константин Ямашкин на видео от Минобороны РФ рассказал, как боевики батальона "Азов"* хвастались фотографиями с убитым российским... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:29:00+03:00

2025-05-21T13:29:00+03:00

2025-05-21T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Константин Ямашкин на видео от Минобороны РФ рассказал, как боевики батальона "Азов"* хвастались фотографиями с убитым российским военным. Пленный рассказал, как встретился с боевиками нацбата "Азов"*. По его словам, один из них, с позывным "Фарш", заявлял, что попавших в плен российских военных нужно "обнулять". "Он показывал фотографию на телефоне, хвастался, я просто "замерз". Солдат ваш, покойный уже, лежит в форме, а они возле него вот так лежат... с улыбками, фотографируются. И потом они привязали его к дереву, нацепили ему на грудь трафарет из картона. И опять же фоткались возле него с улыбками, с автоматами", - сказал Ямашкин.* Организация признана террористической и запрещена в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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