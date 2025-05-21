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Пленный рассказал, как боевики "Азова"* глумились над убитым россиянином
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* глумились над убитым россиянином - РИА Новости, 21.05.2025
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* глумились над убитым россиянином
Пленный военнослужащий ВСУ Константин Ямашкин на видео от Минобороны РФ рассказал, как боевики батальона "Азов"* хвастались фотографиями с убитым российским... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:29:00+03:00
2025-05-21T13:29:00+03:00
2025-05-21T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Константин Ямашкин на видео от Минобороны РФ рассказал, как боевики батальона "Азов"* хвастались фотографиями с убитым российским военным. Пленный рассказал, как встретился с боевиками нацбата "Азов"*. По его словам, один из них, с позывным "Фарш", заявлял, что попавших в плен российских военных нужно "обнулять". "Он показывал фотографию на телефоне, хвастался, я просто "замерз". Солдат ваш, покойный уже, лежит в форме, а они возле него вот так лежат... с улыбками, фотографируются. И потом они привязали его к дереву, нацепили ему на грудь трафарет из картона. И опять же фоткались возле него с улыбками, с автоматами", - сказал Ямашкин.* Организация признана террористической и запрещена в России
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Батальон "Азов"*
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* глумились над убитым россиянином
Пленный Ямашкин: боевики "Азова" хвастались фото с убитым российским военным
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Константин Ямашкин на видео от Минобороны РФ рассказал, как боевики батальона "Азов"* хвастались фотографиями с убитым российским военным.
Пленный рассказал, как встретился с боевиками нацбата "Азов"*. По его словам, один из них, с позывным "Фарш", заявлял, что попавших в плен российских военных нужно "обнулять".
"Он показывал фотографию на телефоне, хвастался, я просто "замерз". Солдат ваш, покойный уже, лежит в форме, а они возле него вот так лежат... с улыбками, фотографируются. И потом они привязали его к дереву, нацепили ему на грудь трафарет из картона. И опять же фоткались возле него с улыбками, с автоматами", - сказал Ямашкин.
* Организация признана террористической и запрещена в России