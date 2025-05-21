https://ria.ru/20250521/peskov-2018238074.html

Песков призвал воссоздать договоры по стратегической безопасности с США

Песков призвал воссоздать договоры по стратегической безопасности с США - РИА Новости, 21.05.2025

Песков призвал воссоздать договоры по стратегической безопасности с США

России и США необходимо воссоздать разрушенную договорно-правовую базу по стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:11:00+03:00

2025-05-21T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. России и США необходимо воссоздать разрушенную договорно-правовую базу по стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. "Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области (в сфере стратегической безопасности - ред.) была разрушена, срок истек, и сознательно, скажем так, ряд документов прекратил свои действия, эту базу надо воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не видит ли Россия в указе о создании "Золотого купола" угрозы для ядерного паритета с США.

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