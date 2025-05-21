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Песков призвал воссоздать договоры по стратегической безопасности с США - РИА Новости, 21.05.2025
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13:11 21.05.2025 (обновлено: 16:50 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/peskov-2018238074.html
Песков призвал воссоздать договоры по стратегической безопасности с США
Песков призвал воссоздать договоры по стратегической безопасности с США - РИА Новости, 21.05.2025
Песков призвал воссоздать договоры по стратегической безопасности с США
России и США необходимо воссоздать разрушенную договорно-правовую базу по стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. России и США необходимо воссоздать разрушенную договорно-правовую базу по стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. "Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области (в сфере стратегической безопасности - ред.) была разрушена, срок истек, и сознательно, скажем так, ряд документов прекратил свои действия, эту базу надо воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не видит ли Россия в указе о создании "Золотого купола" угрозы для ядерного паритета с США.
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космос - риа наука, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Космос - РИА Наука, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Песков призвал воссоздать договоры по стратегической безопасности с США

Песков: РФ и США должны воссоздать правовую базу по стратегической безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. России и США необходимо воссоздать разрушенную договорно-правовую базу по стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
"Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области (в сфере стратегической безопасности - ред.) была разрушена, срок истек, и сознательно, скажем так, ряд документов прекратил свои действия, эту базу надо воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не видит ли Россия в указе о создании "Золотого купола" угрозы для ядерного паритета с США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп назвал ПРО "Золотой купол" произведением искусства
20 мая, 23:19
 
Космос - РИА НаукаРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВ мире
 
 
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