Рейтинг@Mail.ru
Пока детальной информации о проекте США "Золотой купол" нет, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/peskov-2018237001.html
Пока детальной информации о проекте США "Золотой купол" нет, заявил Песков
Пока детальной информации о проекте США "Золотой купол" нет, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2025
Пока детальной информации о проекте США "Золотой купол" нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент детальной информации о проекте США по созданию новой системы противоракетной обороны... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:05:00+03:00
2025-05-21T13:05:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент детальной информации о проекте США по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" нет. "Здесь необходимо понимать нюансы. Пока какой-то детализации этого проекта нет. И, безусловно, конечно же, в обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратостабильности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не видит ли Россия в указе о создании "Золотого купола" угрозы для ядерного паритета в США. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
https://ria.ru/20250520/tramp-2018141547.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, космос - риа наука
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире, Космос - РИА Наука
Пока детальной информации о проекте США "Золотой купол" нет, заявил Песков

Песков: детальной информации о проекте США по системе ПРО "Золотой купол" нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент детальной информации о проекте США по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" нет.
"Здесь необходимо понимать нюансы. Пока какой-то детализации этого проекта нет. И, безусловно, конечно же, в обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратостабильности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не видит ли Россия в указе о создании "Золотого купола" угрозы для ядерного паритета в США.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп назвал ПРО "Золотой купол" произведением искусства
20 мая, 23:19
 
СШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампВ миреКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала