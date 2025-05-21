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Пока детальной информации о проекте США "Золотой купол" нет, заявил Песков
Пока детальной информации о проекте США "Золотой купол" нет, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2025
Пока детальной информации о проекте США "Золотой купол" нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент детальной информации о проекте США по созданию новой системы противоракетной обороны... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:05:00+03:00
2025-05-21T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент детальной информации о проекте США по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" нет. "Здесь необходимо понимать нюансы. Пока какой-то детализации этого проекта нет. И, безусловно, конечно же, в обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратостабильности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не видит ли Россия в указе о создании "Золотого купола" угрозы для ядерного паритета в США. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, космос - риа наука
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире, Космос - РИА Наука
Пока детальной информации о проекте США "Золотой купол" нет, заявил Песков
Песков: детальной информации о проекте США по системе ПРО "Золотой купол" нет