https://ria.ru/20250521/peskov-2018233593.html

В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины

В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины - РИА Новости, 21.05.2025

В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины

Работа над меморандумом с Украиной идет динамично, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Работа над меморандумом с Украиной идет динамично, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. Работают все динамично. Мы будем вас информировать", — сказал представитель Кремля.Другие заявления пресс-секретаря:Переговоры по УкраинеВстреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, стороны договорились представить видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.В понедельник вечером президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, американский лидер после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.

https://ria.ru/20250520/peskov-2017964947.html

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