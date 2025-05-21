В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины
Песков: работа над меморандумом России и Украины идет динамично
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Работа над меморандумом с Украиной идет динамично, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. Работают все динамично. Мы будем вас информировать", — сказал представитель Кремля.
Другие заявления пресс-секретаря:
- большая часть работы по меморандуму ведется в дискретном режиме, она не должна быть публичной;
- стороны отдельно подготовят перечень условий для прекращения огня;
- также идет подготовка к обмену пленными 1000 на 1000;
- решение по месту дальнейших переговоров пока не принималось;
- Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству в рамках урегулирования;
- Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать завершению конфликта.
Переговоры по Украине
Встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, стороны договорились представить видение возможностей будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
В понедельник вечером президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
В свою очередь, американский лидер после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.