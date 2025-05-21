Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 21.05.2025 (обновлено: 13:27 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/peskov-2018233593.html
В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины
В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины - РИА Новости, 21.05.2025
В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины
Работа над меморандумом с Украиной идет динамично, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:52:00+03:00
2025-05-21T13:27:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
в мире
специальная военная операция на украине
владимир мединский
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016507336_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_dddd5e2ec221e85e48c528979f88d015.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Работа над меморандумом с Украиной идет динамично, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. Работают все динамично. Мы будем вас информировать", — сказал представитель Кремля.Другие заявления пресс-секретаря:Переговоры по УкраинеВстреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, стороны договорились представить видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.В понедельник вечером президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, американский лидер после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
https://ria.ru/20250520/peskov-2017964947.html
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017467577.html
https://ria.ru/20250520/razgovor-2017989710.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016507336_557:0:3288:2048_1920x0_80_0_0_564968865b32e2bb72f9dc8163945feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, в мире, владимир мединский, москва
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире, Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Москва
В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины

Песков: работа над меморандумом России и Украины идет динамично

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Работа над меморандумом с Украиной идет динамично, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. Работают все динамично. Мы будем вас информировать", — сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков
20 мая, 01:25
Другие заявления пресс-секретаря:
  • большая часть работы по меморандуму ведется в дискретном режиме, она не должна быть публичной;
  • стороны отдельно подготовят перечень условий для прекращения огня;
  • также идет подготовка к обмену пленными 1000 на 1000;
  • решение по месту дальнейших переговоров пока не принималось;
  • Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству в рамках урегулирования;
  • Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать завершению конфликта.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский ответил тем, кто предлагал вести переговоры после перемирия
16 мая, 18:36

Переговоры по Украине

Встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, стороны договорились представить видение возможностей будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
В понедельник вечером президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
В свою очередь, американский лидер после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT
20 мая, 09:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВ миреВладимир МединскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала