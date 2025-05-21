https://ria.ru/20250521/peregovory-2018153289.html
Песков рассказал о вопросах по переговорам с Украиной
Песков рассказал о вопросах по переговорам с Украиной - РИА Новости, 21.05.2025
Песков рассказал о вопросах по переговорам с Украиной
Вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны достигнут договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:16:00+03:00
2025-05-21T02:16:00+03:00
2025-05-21T02:16:00+03:00
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дмитрий медведев
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны достигнут договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной. При этом российский лидер отметил, что необходимо найти компромиссы, которые устроили бы стороны. Песков же ранее говорил, что для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что на Украине сейчас нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора, и это является проблемой. "Это вопрос, который так или иначе встанет на повестку дня", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250520/zakharova-2018062974.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий медведев, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Песков рассказал о вопросах по переговорам с Украиной
Песков: вопрос о том, кто подпишет документы от Украины, так или иначе встанет