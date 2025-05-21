https://ria.ru/20250521/peregovory-2018153289.html

Песков рассказал о вопросах по переговорам с Украиной

Песков рассказал о вопросах по переговорам с Украиной - РИА Новости, 21.05.2025

Песков рассказал о вопросах по переговорам с Украиной

Вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны достигнут договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T02:16:00+03:00

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2025-05-21T02:16:00+03:00

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дмитрий медведев

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны достигнут договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной. При этом российский лидер отметил, что необходимо найти компромиссы, которые устроили бы стороны. Песков же ранее говорил, что для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что на Украине сейчас нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора, и это является проблемой. "Это вопрос, который так или иначе встанет на повестку дня", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250520/zakharova-2018062974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий медведев, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире