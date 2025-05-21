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Песков рассказал о вопросах по переговорам с Украиной - РИА Новости, 21.05.2025
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02:16 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/peregovory-2018153289.html
Песков рассказал о вопросах по переговорам с Украиной
Песков рассказал о вопросах по переговорам с Украиной - РИА Новости, 21.05.2025
Песков рассказал о вопросах по переговорам с Украиной
Вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны достигнут договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:16:00+03:00
2025-05-21T02:16:00+03:00
россия
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владимир путин
дмитрий медведев
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны достигнут договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной. При этом российский лидер отметил, что необходимо найти компромиссы, которые устроили бы стороны. Песков же ранее говорил, что для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что на Украине сейчас нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора, и это является проблемой. "Это вопрос, который так или иначе встанет на повестку дня", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250520/zakharova-2018062974.html
https://ria.ru/20250517/peskov-2017545420.html
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий медведев, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Песков рассказал о вопросах по переговорам с Украиной

Песков: вопрос о том, кто подпишет документы от Украины, так или иначе встанет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны достигнут договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной. При этом российский лидер отметил, что необходимо найти компромиссы, которые устроили бы стороны.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Украина и Запад пытались сорвать переговоры с Россией, заявила Захарова
20 мая, 14:58
Песков же ранее говорил, что для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что на Украине сейчас нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора, и это является проблемой.
"Это вопрос, который так или иначе встанет на повестку дня", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Песков назвал принципиальный фактор при подписании документов с Украиной
17 мая, 11:46
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинДмитрий МедведевПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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