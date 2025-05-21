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Пентагон подтвердил, что США приняли Boeing, подаренный Катаром - РИА Новости, 21.05.2025
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22:37 21.05.2025 (обновлено: 22:52 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/pentagon-2018355476.html
Пентагон подтвердил, что США приняли Boeing, подаренный Катаром
Пентагон подтвердил, что США приняли Boeing, подаренный Катаром - РИА Новости, 21.05.2025
Пентагон подтвердил, что США приняли Boeing, подаренный Катаром
Пентагон в среду подтвердил РИА Новости, что самолет Boeing, подаренный Катаром, был принят и теперь адаптируется для президентских полетов на фоне растущей... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T22:37:00+03:00
2025-05-21T22:52:00+03:00
катар
министерство обороны сша
дональд трамп
в мире
сша
boeing 747
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Пентагон в среду подтвердил РИА Новости, что самолет Boeing, подаренный Катаром, был принят и теперь адаптируется для президентских полетов на фоне растущей критики решения президента США Дональда Трампа принять его в дар."Министр обороны (Пит Хегсет - ред.) принял Boeing 747 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и положениями. Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и функциональные требования для самолета, используемого для перевозки президента Соединенных Штатов", - заявил представитель Пентагона Шон Парнелл в ответ на просьбу подтвердить, что самолет был принят на баланс США.Самолет оценивается в 400 миллионов долларов, это рекордно дорогой подарок американскому президенту. К примеру, предыдущий американский лидер Джо Байден получил за время на посту подарков на 250 тысяч долларов.В понедельник лидер меньшинства демократов в сенате Чак Шумер заявил, что внес законопроект, запрещающий использование иностранных самолетов для перевозки американского лидера. Он отметил, что модернизация подарка от Катара обойдется в миллиарды и "никогда не сможет полностью устранить все катастрофические риски". Против принятия подарка от Катара выступили и некоторые однопартийцы Трампа в конгрессе. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения передать самолет для американского лидера было бы глупо.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018352654.html
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катар, министерство обороны сша, дональд трамп, в мире, сша, boeing 747
Катар, Министерство обороны США, Дональд Трамп, В мире, США, Boeing 747
Пентагон подтвердил, что США приняли Boeing, подаренный Катаром

Пентагон: США адаптируют подаренный Катаром Boeing для президентских полетов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Пентагон в среду подтвердил РИА Новости, что самолет Boeing, подаренный Катаром, был принят и теперь адаптируется для президентских полетов на фоне растущей критики решения президента США Дональда Трампа принять его в дар.
"Министр обороны (Пит Хегсет - ред.) принял Boeing 747 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и положениями. Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и функциональные требования для самолета, используемого для перевозки президента Соединенных Штатов", - заявил представитель Пентагона Шон Парнелл в ответ на просьбу подтвердить, что самолет был принят на баланс США.
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Самолет оценивается в 400 миллионов долларов, это рекордно дорогой подарок американскому президенту. К примеру, предыдущий американский лидер Джо Байден получил за время на посту подарков на 250 тысяч долларов.
В понедельник лидер меньшинства демократов в сенате Чак Шумер заявил, что внес законопроект, запрещающий использование иностранных самолетов для перевозки американского лидера. Он отметил, что модернизация подарка от Катара обойдется в миллиарды и "никогда не сможет полностью устранить все катастрофические риски". Против принятия подарка от Катара выступили и некоторые однопартийцы Трампа в конгрессе. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения передать самолет для американского лидера было бы глупо.
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КатарМинистерство обороны СШАДональд ТрампВ миреСШАBoeing 747
 
 
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