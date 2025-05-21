https://ria.ru/20250521/pensii-2018154931.html
Стал известен средний размер надбавки к пенсии у госслужащих
Стал известен средний размер надбавки к пенсии у госслужащих - РИА Новости, 21.05.2025
Стал известен средний размер надбавки к пенсии у госслужащих
Средний размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению, который получают государственные гражданские служащие при выходе на страховую пенсию по стажу РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:49:00+03:00
2025-05-21T02:49:00+03:00
2025-05-21T02:49:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Средний размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению, который получают государственные гражданские служащие при выходе на страховую пенсию по стажу и достижении стажа по выслуге лет, составил почти 15 тысяч рублей в начале этого года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению находится на уровне 14 971,03 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года. На сайте Социального фонда объясняется, что пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежемесячная выплата для компенсации заработка, утраченного после прекращения федеральной государственной гражданской службы при достижении выслуги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности), а также компенсация космонавтам и работникам летно-испытательного состава при выходе на пенсию за выслугу лет. Такую выплату дают и получившим вред при прохождении военной службы, пребывании в добровольческих формированиях, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца либо нетрудоспособным гражданам для предоставления им средств к существованию. Отмечается, что отдельные категории граждан одновременно могут получать и государственную, и назначенную по другому основанию пенсию.
https://ria.ru/20250520/gosduma--2018076871.html
https://ria.ru/20250518/pensii-2017638689.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Стал известен средний размер надбавки к пенсии у госслужащих
Социальный фонд: средний размер пенсий госслужащих составил 15 тысяч рублей
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Средний размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению, который получают государственные гражданские служащие при выходе на страховую пенсию по стажу и достижении стажа по выслуге лет, составил почти 15 тысяч рублей в начале этого года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению находится на уровне 14 971,03 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года.
На сайте Социального фонда объясняется, что пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежемесячная выплата для компенсации заработка, утраченного после прекращения федеральной государственной гражданской службы при достижении выслуги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности), а также компенсация космонавтам и работникам летно-испытательного состава при выходе на пенсию за выслугу лет. Такую выплату дают и получившим вред при прохождении военной службы, пребывании в добровольческих формированиях, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца либо нетрудоспособным гражданам для предоставления им средств к существованию.
Отмечается, что отдельные категории граждан одновременно могут получать и государственную, и назначенную по другому основанию пенсию.