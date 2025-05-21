https://ria.ru/20250521/patent-2018250236.html

В ЛДПР предложили повысить стоимость патента для трудовых мигрантов

В ЛДПР предложили повысить стоимость патента для трудовых мигрантов - РИА Новости, 21.05.2025

В ЛДПР предложили повысить стоимость патента для трудовых мигрантов

Необходимо повысить стоимость патента для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Москве, до 15 тысяч рублей, соответствующее обращение... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:01:00+03:00

2025-05-21T14:01:00+03:00

2025-05-21T14:01:00+03:00

общество

москва

краснодарский край

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московская городская дума

лдпр

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Необходимо повысить стоимость патента для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Москве, до 15 тысяч рублей, соответствующее обращение будет направлено в профильные органы для получения позиции, сообщила РИА Новости депутат Мосгордумы Мария Воропаева (ЛДПР). "Столица - гостеприимный город, но почему москвичи своими налогами должны оплачивать пользование иностранными работниками социальной и городской инфраструктурой? Сейчас мигранты и их семьи, дети, за исключением приобретения полиса ОМС, пользуются экстренной медицинской помощью, садами, школами наравне с нашими гражданами. Справедливо? Нет. В Москве в 2024 году трудилось более 563 тысяч мигрантов. Повысим стоимость патента до уровня хотя бы 15000 рублей, получим несколько миллиардов дополнительно в бюджет. Эти деньги можно потратить, к примеру, на обновление детских площадок", - сказала Воропаева. Она добавила, что стоимость патента для мигранта в Москве составляет 8900 рублей. По ее словам, в Краснодарском крае патент для мигранта стоит 17120 рублей, в Челябинской области - 15000 рублей, в Тверской - 14973 рублей. Она уточнила, что в Москве возможностей зарабатывать в разы больше, чем в указанных регионах. "Направим сегодня обращения в профильные органы для получения их позиции. Надеюсь, это здравое и справедливое предложение будет поддержано", - заключила она.

https://ria.ru/20250513/migranty-2016692134.html

https://ria.ru/20250121/gd-1994751364.html

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краснодарский край

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общество, москва, краснодарский край, челябинская область, московская городская дума, лдпр, россия