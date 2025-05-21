https://ria.ru/20250521/pasport-2018171060.html
Большинство жителей Харьковской области получили российские паспорта
Большинство жителей Харьковской области получили российские паспорта - РИА Новости, 21.05.2025
Большинство жителей Харьковской области получили российские паспорта
Порядка 70% жителей подконтрольной РФ части Харьковской области уже получили паспорта России, сообщил РИА Новости глава российской администрации области Виталий РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T07:53:00+03:00
2025-05-21T07:53:00+03:00
2025-05-21T07:55:00+03:00
россия
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виталий ганчев
общество
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 21 мая - РИА Новости. Порядка 70% жителей подконтрольной РФ части Харьковской области уже получили паспорта России, сообщил РИА Новости глава российской администрации области Виталий Ганчев. "Около 70% жителей освобожденных территорий Харьковской области уже являются гражданами России", - сообщил Ганчев. Он пояснил, что процесс паспортизации продолжается, но сопряжен с рядом трудностей. "У нас есть определенные и формальные трудности, у многих людей утеряны документы. Поэтому есть усложненная, так скажем, процедура и подтверждение личности для восстановления документов. Ну, тем не менее, эта работа проводится постоянно, и еще раз говорю, люди сами высказывают желание, это их инициатива. И мы ее, конечно, поддерживаем", - уточнил Ганчев.
https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018164215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьковская область, виталий ганчев, общество
Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев, Общество
Большинство жителей Харьковской области получили российские паспорта
Ганчев: около 70 процентов жителей Харьковской области получили паспорта России
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 21 мая - РИА Новости. Порядка 70% жителей подконтрольной РФ части Харьковской области уже получили паспорта России, сообщил РИА Новости глава российской администрации области Виталий Ганчев.
"Около 70% жителей освобожденных территорий Харьковской области
уже являются гражданами России", - сообщил Ганчев
.
Он пояснил, что процесс паспортизации продолжается, но сопряжен с рядом трудностей.
"У нас есть определенные и формальные трудности, у многих людей утеряны документы. Поэтому есть усложненная, так скажем, процедура и подтверждение личности для восстановления документов. Ну, тем не менее, эта работа проводится постоянно, и еще раз говорю, люди сами высказывают желание, это их инициатива. И мы ее, конечно, поддерживаем", - уточнил Ганчев.