https://ria.ru/20250521/pasport-2018171060.html

Большинство жителей Харьковской области получили российские паспорта

Большинство жителей Харьковской области получили российские паспорта - РИА Новости, 21.05.2025

Большинство жителей Харьковской области получили российские паспорта

Порядка 70% жителей подконтрольной РФ части Харьковской области уже получили паспорта России, сообщил РИА Новости глава российской администрации области Виталий РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T07:53:00+03:00

2025-05-21T07:53:00+03:00

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россия

харьковская область

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общество

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 21 мая - РИА Новости. Порядка 70% жителей подконтрольной РФ части Харьковской области уже получили паспорта России, сообщил РИА Новости глава российской администрации области Виталий Ганчев. "Около 70% жителей освобожденных территорий Харьковской области уже являются гражданами России", - сообщил Ганчев. Он пояснил, что процесс паспортизации продолжается, но сопряжен с рядом трудностей. "У нас есть определенные и формальные трудности, у многих людей утеряны документы. Поэтому есть усложненная, так скажем, процедура и подтверждение личности для восстановления документов. Ну, тем не менее, эта работа проводится постоянно, и еще раз говорю, люди сами высказывают желание, это их инициатива. И мы ее, конечно, поддерживаем", - уточнил Ганчев.

https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018164215.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, виталий ганчев, общество