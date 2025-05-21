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Путину передали каталог оскверненных и снесенных памятников
Путину передали каталог оскверненных и снесенных памятников - РИА Новости, 21.05.2025
Путину передали каталог оскверненных и снесенных памятников
Активисты "Волонтерской роты" передали президенту России Владимиру Путину каталог оскверненных и снесенных памятников как на территории Украины, так и в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:30:00+03:00
2025-05-21T09:30:00+03:00
2025-05-21T09:30:00+03:00
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курская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Активисты "Волонтерской роты" передали президенту России Владимиру Путину каталог оскверненных и снесенных памятников как на территории Украины, так и в недружественных странах, которые связаны с Россией. "Здесь (в Курской области - ред.) мы наткнулись на мысль о том, как жестко враг оскверняет, с каким вандализмом сталкиваются наши памятники", - рассказал Путину координатор "Волонтерской роты" Арсен Дедегкаев. Он отметил, что осквернение памятников идет не только на территории Украины, но и в недружественных странах. "В преддверии 80-летия Великой Победы наше движение создало реестр-каталог всех оскверненных и снесенных памятников. Этот каталог у меня с собой, разрешите, я вам его подарю. Изучите, посмотрите", - добавил представитель волонтерского движения.
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Путин: люди, уничтожающие памятники времен Второй мировой войны, придерживаются идеологии неонацизма
Уничтожающие памятники времен Второй мировой войны – это люди, придерживающиеся идеологии неонацизма, заявил Путин.
2025-05-21T09:30
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Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, В мире
Путину передали каталог оскверненных и снесенных памятников
Волонтеры передали Путину каталог оскверненных и снесенных памятников
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Активисты "Волонтерской роты" передали президенту России Владимиру Путину каталог оскверненных и снесенных памятников как на территории Украины, так и в недружественных странах, которые связаны с Россией.
"Здесь (в Курской области - ред.) мы наткнулись на мысль о том, как жестко враг оскверняет, с каким вандализмом сталкиваются наши памятники", - рассказал Путину координатор "Волонтерской роты" Арсен Дедегкаев.
Он отметил, что осквернение памятников идет не только на территории Украины, но и в недружественных странах.
"В преддверии 80-летия Великой Победы наше движение создало реестр-каталог всех оскверненных и снесенных памятников. Этот каталог у меня с собой, разрешите, я вам его подарю. Изучите, посмотрите", - добавил представитель волонтерского движения.