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Путину передали каталог оскверненных и снесенных памятников

Путину передали каталог оскверненных и снесенных памятников - РИА Новости, 21.05.2025

Путину передали каталог оскверненных и снесенных памятников

Активисты "Волонтерской роты" передали президенту России Владимиру Путину каталог оскверненных и снесенных памятников как на территории Украины, так и в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:30:00+03:00

2025-05-21T09:30:00+03:00

2025-05-21T09:30:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Активисты "Волонтерской роты" передали президенту России Владимиру Путину каталог оскверненных и снесенных памятников как на территории Украины, так и в недружественных странах, которые связаны с Россией. "Здесь (в Курской области - ред.) мы наткнулись на мысль о том, как жестко враг оскверняет, с каким вандализмом сталкиваются наши памятники", - рассказал Путину координатор "Волонтерской роты" Арсен Дедегкаев. Он отметил, что осквернение памятников идет не только на территории Украины, но и в недружественных странах. "В преддверии 80-летия Великой Победы наше движение создало реестр-каталог всех оскверненных и снесенных памятников. Этот каталог у меня с собой, разрешите, я вам его подарю. Изучите, посмотрите", - добавил представитель волонтерского движения.

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Ольга Фомченкова

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