https://ria.ru/20250521/pamyatniki-2018186221.html

Путин рассказал, зачем сносят памятники, связанные с Россией

Путин рассказал, зачем сносят памятники, связанные с Россией - РИА Новости, 21.05.2025

Путин рассказал, зачем сносят памятники, связанные с Россией

Президент России Владимиро Путин заявил, что на Украине и на Западе сносят памятники, связанные с Россией, чтобы стереть историческую память народов и чтобы... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:28:00+03:00

2025-05-21T09:28:00+03:00

2025-05-21T09:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимиро Путин заявил, что на Украине и на Западе сносят памятники, связанные с Россией, чтобы стереть историческую память народов и чтобы попытаться стереть память у тех граждан, которые "смотрят в сторону России". Активисты "Волонтерской роты" на встрече президента с волонтерами, помогавшими жителям Курской области, передали Путину каталог-реестр оскверненных и снесенных памятников на территории Украины и недружественных стран, которые связанны с историей России. "Понятно, для чего это делается. Для того чтобы стереть историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись. А зачем? А чтобы не было будущего. Все на самом деле элементарно. Еще стереть память у тех, кто смотрит в сторону России, вот еще для чего", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241115/pamyatniki-1983955675.html

россия

украина

курская область

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Ольга Фомченкова

россия, украина, курская область, владимир путин, в мире