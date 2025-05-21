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Путин рассказал, зачем сносят памятники, связанные с Россией - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 21.05.2025 (обновлено: 09:34 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/pamyatniki-2018186221.html
Путин рассказал, зачем сносят памятники, связанные с Россией
Путин рассказал, зачем сносят памятники, связанные с Россией - РИА Новости, 21.05.2025
Путин рассказал, зачем сносят памятники, связанные с Россией
Президент России Владимиро Путин заявил, что на Украине и на Западе сносят памятники, связанные с Россией, чтобы стереть историческую память народов и чтобы... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:28:00+03:00
2025-05-21T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимиро Путин заявил, что на Украине и на Западе сносят памятники, связанные с Россией, чтобы стереть историческую память народов и чтобы попытаться стереть память у тех граждан, которые "смотрят в сторону России". Активисты "Волонтерской роты" на встрече президента с волонтерами, помогавшими жителям Курской области, передали Путину каталог-реестр оскверненных и снесенных памятников на территории Украины и недружественных стран, которые связанны с историей России. "Понятно, для чего это делается. Для того чтобы стереть историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись. А зачем? А чтобы не было будущего. Все на самом деле элементарно. Еще стереть память у тех, кто смотрит в сторону России, вот еще для чего", - сказал Путин.
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россия, украина, курская область, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал, зачем сносят памятники, связанные с Россией

Путин: на Украине сносят памятники, чтобы люди не смотрели в сторону России

© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимиро Путин заявил, что на Украине и на Западе сносят памятники, связанные с Россией, чтобы стереть историческую память народов и чтобы попытаться стереть память у тех граждан, которые "смотрят в сторону России".
Активисты "Волонтерской роты" на встрече президента с волонтерами, помогавшими жителям Курской области, передали Путину каталог-реестр оскверненных и снесенных памятников на территории Украины и недружественных стран, которые связанны с историей России.
"Понятно, для чего это делается. Для того чтобы стереть историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись. А зачем? А чтобы не было будущего. Все на самом деле элементарно. Еще стереть память у тех, кто смотрит в сторону России, вот еще для чего", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьВладимир ПутинВ мире
 
 
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