Путин рассказал, зачем сносят памятники, связанные с Россией
Путин: на Украине сносят памятники, чтобы люди не смотрели в сторону России
© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимиро Путин заявил, что на Украине и на Западе сносят памятники, связанные с Россией, чтобы стереть историческую память народов и чтобы попытаться стереть память у тех граждан, которые "смотрят в сторону России".
Активисты "Волонтерской роты" на встрече президента с волонтерами, помогавшими жителям Курской области, передали Путину каталог-реестр оскверненных и снесенных памятников на территории Украины и недружественных стран, которые связанны с историей России.
"Понятно, для чего это делается. Для того чтобы стереть историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись. А зачем? А чтобы не было будущего. Все на самом деле элементарно. Еще стереть память у тех, кто смотрит в сторону России, вот еще для чего", - сказал Путин.
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