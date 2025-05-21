https://ria.ru/20250521/palestina-2018261123.html

В Дженине военные открыли огонь по дипломатам, сообщил МИД Палестины

В Дженине военные открыли огонь по дипломатам, сообщил МИД Палестины - РИА Новости, 21.05.2025

В Дженине военные открыли огонь по дипломатам, сообщил МИД Палестины

Израильские военные открыли огонь по делегации из дипломатов и журналистов, совершавших плановый визит в Дженин с целью ознакомления с гуманитарной ситуацией,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:46:00+03:00

2025-05-21T14:46:00+03:00

2025-05-21T14:57:00+03:00

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БЕЙРУТ, 21 мая - РИА Новости. Израильские военные открыли огонь по делегации из дипломатов и журналистов, совершавших плановый визит в Дженин с целью ознакомления с гуманитарной ситуацией, говорится в заявлении МИД Палестины со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Ихаба Омара."Министерство иностранных дел государства Палестина самым решительным образом осуждает вопиющее преступление, совершенное силами израильской оккупации, заключающееся в обстреле официальной дипломатической делегации, аккредитованной при государстве Палестина, в сопровождении ряда арабских и иностранных журналистов во время полевой поездки в провинции Дженин с целью ознакомления с гуманитарной обстановкой, преступлениями и нарушениями, совершаемыми оккупационными силами в регионе", - написано в заявлении.В палестинском МИД назвали действия израильских военных актом агрессии, который представляет собой прямое нарушение норм международного права и элементарных правил дипломатических отношений, закрепленных Венской конвенцией 1961 года, которая гарантирует защиту и неприкосновенность дипломатических миссий и делегаций."Нападение на представителей аккредитованных государств, работающих при государстве Палестина, является опасной эскалацией и выражением систематического пренебрежения международным правом, суверенитетом Палестины и неприкосновенностью иностранных представителей на ее территории. Министерство возлагает полную и прямую ответственность за это подлое нападение на израильское оккупационное правительство", - отмечается в коммюнике.Источник в МИД Палестины сообщил РИА Новости, что в составе дипломатической делегации были послы Иордании, Египта и Марокко, а также консулы Великобритании, Греции и Франции.

https://ria.ru/20250521/ssha-2018152560.html

https://ria.ru/20250521/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, палестина, израиль