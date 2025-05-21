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В "Ростехе" рассказали об эффективности "Краснополя-М2" - РИА Новости, 21.05.2025
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01:09 21.05.2025
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В "Ростехе" рассказали об эффективности "Краснополя-М2"
В "Ростехе" рассказали об эффективности "Краснополя-М2" - РИА Новости, 21.05.2025
В "Ростехе" рассказали об эффективности "Краснополя-М2"
Жертвами высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь-М2" во время спецоперации стали хорошо защищенные танки "Леопард" и "Абрамс", сообщили РИА Новости РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T01:09:00+03:00
2025-05-21T01:09:00+03:00
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
технологии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жертвами высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь-М2" во время спецоперации стали хорошо защищенные танки "Леопард" и "Абрамс", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех"). "Считаем каждую огневую задачу, эффективно выполненную с применением комплекса "Краснополь-М2", важной для достижения победы. На счету "Краснополя" широкое разнообразие успешно уничтоженных целей: пункты управления БПЛА, укрепленные пункты дислокации, артиллерия и бронетехника противника, в том числе такие серьезно защищенные цели как танки "Леопард" и "Абрамс", - сообщили в холдинге. "Краснополь" — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 миллиметров. Он предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полёта по лазерной отметке.
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безопасность, высокоточные комплексы, ростех, технологии
Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, Технологии
В "Ростехе" рассказали об эффективности "Краснополя-М2"

Ростех: эффективность Краснополя-М2 испытали на танках Леопард и Абрамс

CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / Управляемый снарядУправляемый снаряд "Краснополь-М2"
Управляемый снаряд Краснополь-М2 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / Управляемый снаряд
Управляемый снаряд "Краснополь-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жертвами высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь-М2" во время спецоперации стали хорошо защищенные танки "Леопард" и "Абрамс", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех").
"Считаем каждую огневую задачу, эффективно выполненную с применением комплекса "Краснополь-М2", важной для достижения победы. На счету "Краснополя" широкое разнообразие успешно уничтоженных целей: пункты управления БПЛА, укрепленные пункты дислокации, артиллерия и бронетехника противника, в том числе такие серьезно защищенные цели как танки "Леопард" и "Абрамс", - сообщили в холдинге.
"Краснополь" — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 миллиметров. Он предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полёта по лазерной отметке.
Управляемый артиллерийский боеприпас Краснополь, разработанный в холдинге Высокоточные комплексы - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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