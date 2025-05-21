https://ria.ru/20250521/oruzhie-2018148884.html

В "Ростехе" рассказали об эффективности "Краснополя-М2"

В "Ростехе" рассказали об эффективности "Краснополя-М2" - РИА Новости, 21.05.2025

В "Ростехе" рассказали об эффективности "Краснополя-М2"

Жертвами высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь-М2" во время спецоперации стали хорошо защищенные танки "Леопард" и "Абрамс", сообщили РИА Новости РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T01:09:00+03:00

2025-05-21T01:09:00+03:00

2025-05-21T01:09:00+03:00

безопасность

высокоточные комплексы

ростех

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919970954_357:0:2649:1289_1920x0_80_0_0_3b5d6bd08865749beb52bf34b0e64601.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жертвами высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь-М2" во время спецоперации стали хорошо защищенные танки "Леопард" и "Абрамс", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех"). "Считаем каждую огневую задачу, эффективно выполненную с применением комплекса "Краснополь-М2", важной для достижения победы. На счету "Краснополя" широкое разнообразие успешно уничтоженных целей: пункты управления БПЛА, укрепленные пункты дислокации, артиллерия и бронетехника противника, в том числе такие серьезно защищенные цели как танки "Леопард" и "Абрамс", - сообщили в холдинге. "Краснополь" — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 миллиметров. Он предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полёта по лазерной отметке.

https://ria.ru/20240813/krasnopol-1965827310.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, высокоточные комплексы, ростех, технологии