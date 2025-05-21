https://ria.ru/20250521/organizatsiya-2018252576.html

В России признали деятельность австрийской организации нежелательной

В России признали деятельность австрийской организации нежелательной - РИА Новости, 21.05.2025

В России признали деятельность австрийской организации нежелательной

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России австрийской организации Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen* (IWM*, РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:10:00+03:00

2025-05-21T14:10:00+03:00

2025-05-21T14:10:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России австрийской организации Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen* (IWM*, Институт гуманитарных наук), сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной деятельность австрийской организации Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM)", - говорится в сообщении. Уточняется, что ассоциация базируется в Вене, с 2015 года ее "эксперты" занимаются реализацией коммерческой программы, связанной с попытками нарушить территориальную целостность России. По данным ведомства, под кураторством западных спецслужб, манипулируя фактами, они активно работают над созданием образа "России-агрессора", в своих публикациях призывают обеспечить киевский режим оружием, поддерживают преступные атаки на мирное население и выступают за усиление военного противостояния в зоне СВО. "В числе партнеров института числятся американские организации Open Society Foundations, Atlantic council of the United States, а также австрийская Central European University, деятельность которых уже признана нежелательной на территории Российской Федерации", - поясняется в релизе.* Деятельность организации признана нежелательной в России

https://ria.ru/20250421/npo-2012442918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, вена