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В России признали деятельность австрийской организации нежелательной - РИА Новости, 21.05.2025
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14:10 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/organizatsiya-2018252576.html
В России признали деятельность австрийской организации нежелательной
В России признали деятельность австрийской организации нежелательной - РИА Новости, 21.05.2025
В России признали деятельность австрийской организации нежелательной
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России австрийской организации Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen* (IWM*, РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:10:00+03:00
2025-05-21T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России австрийской организации Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen* (IWM*, Институт гуманитарных наук), сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной деятельность австрийской организации Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM)", - говорится в сообщении. Уточняется, что ассоциация базируется в Вене, с 2015 года ее "эксперты" занимаются реализацией коммерческой программы, связанной с попытками нарушить территориальную целостность России. По данным ведомства, под кураторством западных спецслужб, манипулируя фактами, они активно работают над созданием образа "России-агрессора", в своих публикациях призывают обеспечить киевский режим оружием, поддерживают преступные атаки на мирное население и выступают за усиление военного противостояния в зоне СВО. "В числе партнеров института числятся американские организации Open Society Foundations, Atlantic council of the United States, а также австрийская Central European University, деятельность которых уже признана нежелательной на территории Российской Федерации", - поясняется в релизе.* Деятельность организации признана нежелательной в России
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в мире, россия, вена
В мире, Россия, Вена
В России признали деятельность австрийской организации нежелательной

ГП признала деятельность австрийской организации IWM нежелательной в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России австрийской организации Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen* (IWM*, Институт гуманитарных наук), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной деятельность австрийской организации Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ассоциация базируется в Вене, с 2015 года ее "эксперты" занимаются реализацией коммерческой программы, связанной с попытками нарушить территориальную целостность России.
По данным ведомства, под кураторством западных спецслужб, манипулируя фактами, они активно работают над созданием образа "России-агрессора", в своих публикациях призывают обеспечить киевский режим оружием, поддерживают преступные атаки на мирное население и выступают за усиление военного противостояния в зоне СВО.
"В числе партнеров института числятся американские организации Open Society Foundations, Atlantic council of the United States, а также австрийская Central European University, деятельность которых уже признана нежелательной на территории Российской Федерации", - поясняется в релизе.
* Деятельность организации признана нежелательной в России
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