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Администрация Раменского предупредила об угрозе воздушной опасности - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 21.05.2025 (обновлено: 16:42 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/opasnost-2018290050.html
Администрация Раменского предупредила об угрозе воздушной опасности
Администрация Раменского предупредила об угрозе воздушной опасности - РИА Новости, 21.05.2025
Администрация Раменского предупредила об угрозе воздушной опасности
Администрация Раменского муниципального округа Московской области предупредила об угрозе воздушной опасности. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:40:00+03:00
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раменский
московская область (подмосковье)
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Администрация Раменского муниципального округа Московской области предупредила об угрозе воздушной опасности. "Внимание! Воздушная опасность! Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в Telegram-канале администрации, созданном для оперативного информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.
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раменский
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россия
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раменский, московская область (подмосковье), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Раменский, Московская область (Подмосковье), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Администрация Раменского предупредила об угрозе воздушной опасности

Администрация Раменского предупредила об угрозе атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Администрация Раменского муниципального округа Московской области предупредила об угрозе воздушной опасности.
"Внимание! Воздушная опасность! Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в Telegram-канале администрации, созданном для оперативного информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРаменскийМосковская область (Подмосковье)РоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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