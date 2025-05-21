https://ria.ru/20250521/opasnost-2018290050.html
Администрация Раменского предупредила об угрозе воздушной опасности
Администрация Раменского предупредила об угрозе воздушной опасности - РИА Новости, 21.05.2025
Администрация Раменского предупредила об угрозе воздушной опасности
Администрация Раменского муниципального округа Московской области предупредила об угрозе воздушной опасности. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:40:00+03:00
2025-05-21T16:40:00+03:00
2025-05-21T16:42:00+03:00
раменский
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Администрация Раменского муниципального округа Московской области предупредила об угрозе воздушной опасности. "Внимание! Воздушная опасность! Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в Telegram-канале администрации, созданном для оперативного информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.
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раменский, московская область (подмосковье), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Раменский, Московская область (Подмосковье), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Администрация Раменского предупредила об угрозе воздушной опасности
Администрация Раменского предупредила об угрозе атаки БПЛА