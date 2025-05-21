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В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения
В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:28:00+03:00
2025-05-21T13:28:00+03:00
2025-05-21T13:51:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных введены в аэропорту "Шереметьево". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.Позже в Росавиации уточнили, что "самолеты вылетают из "Шереметьево" по согласованию".
https://ria.ru/20250521/aeroport-2018225272.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт)
В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения
В "Шереметьево" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов