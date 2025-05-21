https://ria.ru/20250521/ogranicheniya-2018242820.html

В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения

В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025

В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:28:00+03:00

2025-05-21T13:28:00+03:00

2025-05-21T13:51:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных введены в аэропорту "Шереметьево". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.Позже в Росавиации уточнили, что "самолеты вылетают из "Шереметьево" по согласованию".

https://ria.ru/20250521/aeroport-2018225272.html

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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)