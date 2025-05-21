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В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
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13:28 21.05.2025 (обновлено: 13:51 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ogranicheniya-2018242820.html
В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения
В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:28:00+03:00
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шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных введены в аэропорту "Шереметьево". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.Позже в Росавиации уточнили, что "самолеты вылетают из "Шереметьево" по согласованию".
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт)
В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения

В "Шереметьево" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский".
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных введены в аэропорту "Шереметьево". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.
Позже в Росавиации уточнили, что "самолеты вылетают из "Шереметьево" по согласованию".
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Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)
 
 
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