https://ria.ru/20250521/ogari-2018220538.html

В Аптекарском огороде поселились более 20 птенцов огарей

В Аптекарском огороде поселились более 20 птенцов огарей - РИА Новости, 21.05.2025

В Аптекарском огороде поселились более 20 птенцов огарей

Больше 20 птенцов огарей, красных уток, поселились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе площадки. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:51:00+03:00

2025-05-21T11:51:00+03:00

2025-05-21T11:51:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Больше 20 птенцов огарей, красных уток, поселились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе площадки. "В Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" пришли 23 птенца огарей - красных уток. Итого сейчас у нас три семейства. Посетители могут увидеть огарят в канаве у поля и на старинном пруду. Вскоре, вероятно, они будут перемещаться по разным водоемам сада. Одну из семей 20 мая спасли жители Мещанского района: мама-утка пыталась пройти через двор, но несколько малышей провалились в ливневый колодец", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что первая неделя для утят самая сложная. "Вороны и коты участвуют в жестокой драме естественного отбора. Не всем огарятам суждено выжить, но они очень стараются. В это время родители-утки вообще не спят, охраняя выводок. Иногда, только днем и только в окружении посетителей, огари понимают, что вороны, или коты не решатся подойти близко, на короткое время встают на одну лапу и засовывают голову под крыло - так они спят. Но только по очереди", - добавили в пресс-службе. Там уточнили, что красные утки гнездятся на крышах высоких зданий неподалеку от сада. В мае, едва вылупившись, птенцы огарей безбоязненно прыгают с большой высоты, а затем следуют за самкой к близлежащему водоему Аптекарского огорода.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва