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В Аптекарском огороде поселились более 20 птенцов огарей - РИА Новости, 21.05.2025
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11:51 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/ogari-2018220538.html
В Аптекарском огороде поселились более 20 птенцов огарей
В Аптекарском огороде поселились более 20 птенцов огарей - РИА Новости, 21.05.2025
В Аптекарском огороде поселились более 20 птенцов огарей
Больше 20 птенцов огарей, красных уток, поселились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе площадки. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:51:00+03:00
2025-05-21T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Больше 20 птенцов огарей, красных уток, поселились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе площадки. "В Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" пришли 23 птенца огарей - красных уток. Итого сейчас у нас три семейства. Посетители могут увидеть огарят в канаве у поля и на старинном пруду. Вскоре, вероятно, они будут перемещаться по разным водоемам сада. Одну из семей 20 мая спасли жители Мещанского района: мама-утка пыталась пройти через двор, но несколько малышей провалились в ливневый колодец", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что первая неделя для утят самая сложная. "Вороны и коты участвуют в жестокой драме естественного отбора. Не всем огарятам суждено выжить, но они очень стараются. В это время родители-утки вообще не спят, охраняя выводок. Иногда, только днем и только в окружении посетителей, огари понимают, что вороны, или коты не решатся подойти близко, на короткое время встают на одну лапу и засовывают голову под крыло - так они спят. Но только по очереди", - добавили в пресс-службе. Там уточнили, что красные утки гнездятся на крышах высоких зданий неподалеку от сада. В мае, едва вылупившись, птенцы огарей безбоязненно прыгают с большой высоты, а затем следуют за самкой к близлежащему водоему Аптекарского огорода.
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Хорошие новости, Общество, Москва
В Аптекарском огороде поселились более 20 птенцов огарей

В водоемах Аптекарского огорода поселились 23 птенца из трёх семейств огарей

© Аптекарский огород МГУСемейство огарей в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
Семейство огарей в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Аптекарский огород МГУ
Семейство огарей в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Больше 20 птенцов огарей, красных уток, поселились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе площадки.
"В Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" пришли 23 птенца огарей - красных уток. Итого сейчас у нас три семейства. Посетители могут увидеть огарят в канаве у поля и на старинном пруду. Вскоре, вероятно, они будут перемещаться по разным водоемам сада. Одну из семей 20 мая спасли жители Мещанского района: мама-утка пыталась пройти через двор, но несколько малышей провалились в ливневый колодец", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что первая неделя для утят самая сложная. "Вороны и коты участвуют в жестокой драме естественного отбора. Не всем огарятам суждено выжить, но они очень стараются. В это время родители-утки вообще не спят, охраняя выводок. Иногда, только днем и только в окружении посетителей, огари понимают, что вороны, или коты не решатся подойти близко, на короткое время встают на одну лапу и засовывают голову под крыло - так они спят. Но только по очереди", - добавили в пресс-службе.
Там уточнили, что красные утки гнездятся на крышах высоких зданий неподалеку от сада. В мае, едва вылупившись, птенцы огарей безбоязненно прыгают с большой высоты, а затем следуют за самкой к близлежащему водоему Аптекарского огорода.
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