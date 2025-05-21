https://ria.ru/20250521/obvinenie-2018275014.html

Экс-ректору КФУ запросили 25 лет колонии по делу об убийстве

Экс-ректору КФУ запросили 25 лет колонии по делу об убийстве - РИА Новости, 21.05.2025

Экс-ректору КФУ запросили 25 лет колонии по делу об убийстве

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к 25 годам колонии строгого режима бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:45:00+03:00

2025-05-21T15:45:00+03:00

2025-05-21T15:45:00+03:00

происшествия

ильшат гафуров

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к 25 годам колонии строгого режима бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу о подстрекательстве к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. "Прошу признать Гафурова Ильшата Рафкатовича виновным… назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала прокурор. Гафурова обвиняют по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму группой лиц по предварительному сговору). Следствие считает, что Гафуров выступал заказчиком убийства предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году у спорткомплекса ЦСКА в Москве. Согласно материалам дела, он был депутатом Елабужского горсовета и публично критиковал Гафурова, занимавшего пост главы Елабуги. В декабре 2022 года Гафурова доставили из Казани в Москву, где Басманный райсуд отправил его в СИЗО. Свою вину он не признает. Суд в столице в 2023 году приговорил руководителя преступной организации "29 комплекс" Адыгана Саляхова к 25 годам колонии строгого режима. По данным РИА Новости, его дело также связано с убийством Исрафилова. Саляхов выступал свидетелем на одном из заседаний по делу Гафурова и давал изобличающие показания на него – якобы ректор с неприязнью относился к Исрафилову.

https://ria.ru/20250520/rektor-2018133790.html

https://ria.ru/20250428/nglu-2013885670.html

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происшествия, ильшат гафуров