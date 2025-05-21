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Экс-ректору КФУ запросили 25 лет колонии по делу об убийстве - РИА Новости, 21.05.2025
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15:45 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/obvinenie-2018275014.html
Экс-ректору КФУ запросили 25 лет колонии по делу об убийстве
Экс-ректору КФУ запросили 25 лет колонии по делу об убийстве - РИА Новости, 21.05.2025
Экс-ректору КФУ запросили 25 лет колонии по делу об убийстве
Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к 25 годам колонии строгого режима бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:45:00+03:00
2025-05-21T15:45:00+03:00
происшествия
ильшат гафуров
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к 25 годам колонии строгого режима бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу о подстрекательстве к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. "Прошу признать Гафурова Ильшата Рафкатовича виновным… назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала прокурор. Гафурова обвиняют по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму группой лиц по предварительному сговору). Следствие считает, что Гафуров выступал заказчиком убийства предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году у спорткомплекса ЦСКА в Москве. Согласно материалам дела, он был депутатом Елабужского горсовета и публично критиковал Гафурова, занимавшего пост главы Елабуги. В декабре 2022 года Гафурова доставили из Казани в Москву, где Басманный райсуд отправил его в СИЗО. Свою вину он не признает. Суд в столице в 2023 году приговорил руководителя преступной организации "29 комплекс" Адыгана Саляхова к 25 годам колонии строгого режима. По данным РИА Новости, его дело также связано с убийством Исрафилова. Саляхов выступал свидетелем на одном из заседаний по делу Гафурова и давал изобличающие показания на него – якобы ректор с неприязнью относился к Исрафилову.
https://ria.ru/20250520/rektor-2018133790.html
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происшествия, ильшат гафуров
Происшествия, Ильшат Гафуров
Экс-ректору КФУ запросили 25 лет колонии по делу об убийстве

Гособвинение запросило 25 лет колонии Гафурову по делу об убийстве

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкЭкс-ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров, обвиняемый по делу об убийстве по найму, во время избрания меры пресечения в Басманном суде города Москвы
Экс-ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров, обвиняемый по делу об убийстве по найму, во время избрания меры пресечения в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Экс-ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров, обвиняемый по делу об убийстве по найму, во время избрания меры пресечения в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к 25 годам колонии строгого режима бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу о подстрекательстве к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
"Прошу признать Гафурова Ильшата Рафкатовича виновным… назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала прокурор.
Наталья Ильина - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела
20 мая, 21:13
Гафурова обвиняют по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму группой лиц по предварительному сговору).
Следствие считает, что Гафуров выступал заказчиком убийства предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году у спорткомплекса ЦСКА в Москве. Согласно материалам дела, он был депутатом Елабужского горсовета и публично критиковал Гафурова, занимавшего пост главы Елабуги.
В декабре 2022 года Гафурова доставили из Казани в Москву, где Басманный райсуд отправил его в СИЗО. Свою вину он не признает.
Суд в столице в 2023 году приговорил руководителя преступной организации "29 комплекс" Адыгана Саляхова к 25 годам колонии строгого режима. По данным РИА Новости, его дело также связано с убийством Исрафилова.
Саляхов выступал свидетелем на одном из заседаний по делу Гафурова и давал изобличающие показания на него – якобы ректор с неприязнью относился к Исрафилову.
Жанна Никонова - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Проректора нижегородского НГЛУ задержали по делу экс-ректора
28 апреля, 17:15
 
ПроисшествияИльшат Гафуров
 
 
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