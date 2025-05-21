https://ria.ru/20250521/obstrel-2018194332.html

В Херсонской области два мирных жителя ранены при украинском обстреле

В Херсонской области два мирных жителя ранены при украинском обстреле - РИА Новости, 21.05.2025

В Херсонской области два мирных жителя ранены при украинском обстреле

Один житель Алешек и один житель Новой Каховки ранены в результате украинского обстрела, всего за день ВСУ нанесли по населенным пунктам Херсонской области 41... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:54:00+03:00

2025-05-21T09:54:00+03:00

2025-05-21T09:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 21 мая - РИА Новости. Один житель Алешек и один житель Новой Каховки ранены в результате украинского обстрела, всего за день ВСУ нанесли по населенным пунктам Херсонской области 41 удар из ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Алешках и Новой Каховки два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 удара из ствольной артиллерии. Еще 19 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области: Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Князе-Григоровка, Кардашинка, Песчановка, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новая каховка, херсонская область , каховка, вооруженные силы украины