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В Херсонской области два мирных жителя ранены при украинском обстреле - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/obstrel-2018194332.html
В Херсонской области два мирных жителя ранены при украинском обстреле
В Херсонской области два мирных жителя ранены при украинском обстреле - РИА Новости, 21.05.2025
В Херсонской области два мирных жителя ранены при украинском обстреле
Один житель Алешек и один житель Новой Каховки ранены в результате украинского обстрела, всего за день ВСУ нанесли по населенным пунктам Херсонской области 41... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:54:00+03:00
2025-05-21T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 21 мая - РИА Новости. Один житель Алешек и один житель Новой Каховки ранены в результате украинского обстрела, всего за день ВСУ нанесли по населенным пунктам Херсонской области 41 удар из ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Алешках и Новой Каховки два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 удара из ствольной артиллерии. Еще 19 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области: Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Князе-Григоровка, Кардашинка, Песчановка, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
каховка
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новая каховка, херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области два мирных жителя ранены при украинском обстреле

Жители Алешек и Новой Каховки получили ранения при украинском обстреле

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ГЕНИЧЕСК, 21 мая - РИА Новости. Один житель Алешек и один житель Новой Каховки ранены в результате украинского обстрела, всего за день ВСУ нанесли по населенным пунктам Херсонской области 41 удар из ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В Алешках и Новой Каховки два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 удара из ствольной артиллерии. Еще 19 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области: Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Князе-Григоровка, Кардашинка, Песчановка, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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