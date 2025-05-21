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В Херсонской области два мирных жителя ранены при украинском обстреле
В Херсонской области два мирных жителя ранены при украинском обстреле - РИА Новости, 21.05.2025
В Херсонской области два мирных жителя ранены при украинском обстреле
Один житель Алешек и один житель Новой Каховки ранены в результате украинского обстрела, всего за день ВСУ нанесли по населенным пунктам Херсонской области 41... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:54:00+03:00
2025-05-21T09:54:00+03:00
2025-05-21T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 21 мая - РИА Новости. Один житель Алешек и один житель Новой Каховки ранены в результате украинского обстрела, всего за день ВСУ нанесли по населенным пунктам Херсонской области 41 удар из ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Алешках и Новой Каховки два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 удара из ствольной артиллерии. Еще 19 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области: Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Князе-Григоровка, Кардашинка, Песчановка, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области два мирных жителя ранены при украинском обстреле
Жители Алешек и Новой Каховки получили ранения при украинском обстреле