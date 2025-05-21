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Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3% - РИА Новости, 21.05.2025
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19:23 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/neft-2018336621.html
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3%
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3% - РИА Новости, 21.05.2025
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3%
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом квартале составила 32,54 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:23:00+03:00
2025-05-21T19:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом квартале составила 32,54 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нефтепереработка составила 10,58 миллиона тонн, что выше прошлогоднего показателя на 1,8%, говорится в релизе компании. "Объем добычи углеводородов за первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,3% и составил 32,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Объем нефтепереработки достиг 10,6 миллиона тонн, рост по отношению к первому кварталу 2024 года составил 1,8%", - говорится в сообщении.
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Газпром нефть, Нефть, Газпром
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I квартале прибавила 5,3%

"Газпром нефть" в I квартале увеличила добычу углеводородов на 5,3%

© Фото : пресс-служба "Газпром нефть""Газпром нефть"
Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба "Газпром нефть"
"Газпром нефть"
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом квартале составила 32,54 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нефтепереработка составила 10,58 миллиона тонн, что выше прошлогоднего показателя на 1,8%, говорится в релизе компании.
"Объем добычи углеводородов за первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,3% и составил 32,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Объем нефтепереработки достиг 10,6 миллиона тонн, рост по отношению к первому кварталу 2024 года составил 1,8%", - говорится в сообщении.
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