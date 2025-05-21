https://ria.ru/20250521/nato-2018351767.html

Генсек НАТО заявил о необходимости диалога Путина и Трампа

Генсек НАТО заявил о необходимости диалога Путина и Трампа - РИА Новости, 21.05.2025

Генсек НАТО заявил о необходимости диалога Путина и Трампа

Российско-американские контакты на высшем уровне необходимы для движения в сторону мира, заявил генсек НАТО Марк Рютте, комментируя переговоры президентов... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T21:29:00+03:00

2025-05-21T21:29:00+03:00

2025-05-21T21:29:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Российско-американские контакты на высшем уровне необходимы для движения в сторону мира, заявил генсек НАТО Марк Рютте, комментируя переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Такой звонок, который состоялся в понедельник, был необходим, такие дискуссии необходимы для движения вперед", - сказал он на пресс-конференции в ходе визита в Нидерланды, которую транслировала пресс-служба альянса. Генсек НАТО подчеркнул, что Трамп после прихода к власти сумел переломить тупиковую ситуацию, тогда как до этого в течение нескольких лет американо-российские контакты на таком уровне блокировались Вашингтоном. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, марк рютте, нато