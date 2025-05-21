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Генсек НАТО заявил о необходимости диалога Путина и Трампа - РИА Новости, 21.05.2025
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21:29 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/nato-2018351767.html
Генсек НАТО заявил о необходимости диалога Путина и Трампа
Генсек НАТО заявил о необходимости диалога Путина и Трампа - РИА Новости, 21.05.2025
Генсек НАТО заявил о необходимости диалога Путина и Трампа
Российско-американские контакты на высшем уровне необходимы для движения в сторону мира, заявил генсек НАТО Марк Рютте, комментируя переговоры президентов... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T21:29:00+03:00
2025-05-21T21:29:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Российско-американские контакты на высшем уровне необходимы для движения в сторону мира, заявил генсек НАТО Марк Рютте, комментируя переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Такой звонок, который состоялся в понедельник, был необходим, такие дискуссии необходимы для движения вперед", - сказал он на пресс-конференции в ходе визита в Нидерланды, которую транслировала пресс-служба альянса. Генсек НАТО подчеркнул, что Трамп после прихода к власти сумел переломить тупиковую ситуацию, тогда как до этого в течение нескольких лет американо-российские контакты на таком уровне блокировались Вашингтоном. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, марк рютте, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО заявил о необходимости диалога Путина и Трампа

Генсек НАТО Рютте: контакты России и США необходимы для движения в сторону мира

© AP Photo / Harry NakosМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Российско-американские контакты на высшем уровне необходимы для движения в сторону мира, заявил генсек НАТО Марк Рютте, комментируя переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Такой звонок, который состоялся в понедельник, был необходим, такие дискуссии необходимы для движения вперед", - сказал он на пресс-конференции в ходе визита в Нидерланды, которую транслировала пресс-служба альянса.
Генсек НАТО подчеркнул, что Трамп после прихода к власти сумел переломить тупиковую ситуацию, тогда как до этого в течение нескольких лет американо-российские контакты на таком уровне блокировались Вашингтоном.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Рубио: США считают безответственным возможный разрыв контактов с Россией
Вчера, 18:08
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинМарк РюттеНАТО
 
 
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