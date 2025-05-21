https://ria.ru/20250521/nato-2018210095.html

НАТО пытается усилить влияние на Ближнем Востоке, заявили в Совфеде

НАТО пытается усилить влияние на Ближнем Востоке, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.05.2025

НАТО пытается усилить влияние на Ближнем Востоке, заявили в Совфеде

НАТО пытается усилить свое влияние на Ближнем Востоке, но это приведет лишь к углублению противоречий в регионе, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:13:00+03:00

2025-05-21T11:13:00+03:00

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нато

в мире

ближний восток

александр венедиктов

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. НАТО пытается усилить свое влияние на Ближнем Востоке, но это приведет лишь к углублению противоречий в регионе, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Натовцы пытаются укрепить свое влияние и в этом регионе. Так, еще в прошлом году ими был утвержден план по расширению взаимодействия с ближневосточными государствами, также принято решение открыть офис связи НАТО в Иордании", - сказал Венедиктов."Убеждены, что такой шаг не будет способствовать урегулированию многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, а только приведет к дальнейшему углублению противоречий", - отметил он.

https://ria.ru/20250520/nato-2018127657.html

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нато, в мире, ближний восток, александр венедиктов, россия