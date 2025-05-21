Рейтинг@Mail.ru
НАТО пытается усилить влияние на Ближнем Востоке, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 21.05.2025 (обновлено: 11:17 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/nato-2018210095.html
НАТО пытается усилить влияние на Ближнем Востоке, заявили в Совфеде
НАТО пытается усилить влияние на Ближнем Востоке, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.05.2025
НАТО пытается усилить влияние на Ближнем Востоке, заявили в Совфеде
НАТО пытается усилить свое влияние на Ближнем Востоке, но это приведет лишь к углублению противоречий в регионе, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:13:00+03:00
2025-05-21T11:17:00+03:00
нато
в мире
ближний восток
александр венедиктов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. НАТО пытается усилить свое влияние на Ближнем Востоке, но это приведет лишь к углублению противоречий в регионе, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Натовцы пытаются укрепить свое влияние и в этом регионе. Так, еще в прошлом году ими был утвержден план по расширению взаимодействия с ближневосточными государствами, также принято решение открыть офис связи НАТО в Иордании", - сказал Венедиктов."Убеждены, что такой шаг не будет способствовать урегулированию многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, а только приведет к дальнейшему углублению противоречий", - отметил он.
https://ria.ru/20250520/nato-2018127657.html
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, в мире, ближний восток, александр венедиктов, россия
НАТО, В мире, Ближний Восток, Александр Венедиктов, Россия
НАТО пытается усилить влияние на Ближнем Востоке, заявили в Совфеде

Венедиктов: усиление влияния НАТО на Ближнем Востоке приведет к противоречиям

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. НАТО пытается усилить свое влияние на Ближнем Востоке, но это приведет лишь к углублению противоречий в регионе, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Натовцы пытаются укрепить свое влияние и в этом регионе. Так, еще в прошлом году ими был утвержден план по расширению взаимодействия с ближневосточными государствами, также принято решение открыть офис связи НАТО в Иордании", - сказал Венедиктов.
"Убеждены, что такой шаг не будет способствовать урегулированию многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, а только приведет к дальнейшему углублению противоречий", - отметил он.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
"Виновна в преступлениях": на Западе признали страшную правду о НАТО
20 мая, 20:17
 
НАТОВ миреБлижний ВостокАлександр ВенедиктовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала