https://ria.ru/20250521/napoleon-2018289166.html

"Современный Наполеон": на Западе раскрыли тайный план против России

"Современный Наполеон": на Западе раскрыли тайный план против России - РИА Новости, 21.05.2025

"Современный Наполеон": на Западе раскрыли тайный план против России

Президент Франции Эмануэль Макрон, возомнивший себя современным Наполеоном, провоцирует эскалацию конфликта на Украине и ведет Европу в пропасть, пишет польский РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:34:00+03:00

2025-05-21T16:34:00+03:00

2025-05-21T18:25:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Франции Эмануэль Макрон, возомнивший себя современным Наполеоном, провоцирует эскалацию конфликта на Украине и ведет Европу в пропасть, пишет польский политик Матеуш Пискорский в статье для портала Mysl Polska."Европа под руководством человека, который явно видит себя современным геополитическим воплощением Наполеона, будет уверенно двигаться в пропасть", — говорится в материале.Политик отметил, что в последние месяцы наиболее ярым и недвусмысленным сторонником эскалации продолжающегося конфликта на Украине стал президент Франции. Именно он делает последующие заявления, в которых отрицает смысл любых дипломатических попыток достичь соглашения по украинскому вопросу. Он также практически открыто призывает к созданию угрозы пересечения порога ядерной эскалации, о чем свидетельствуют его заявления о возможности размещения ядерных боеголовок в странах Центральной Европы.Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. По его словам, это "ответ на призыв" нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона. По его мнению, в этих словах много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы по этому поводу. Позднее он заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.

https://ria.ru/20250518/makron-2017657429.html

https://ria.ru/20250514/makron-2016860652.html

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в мире, россия, франция, украина, дмитрий песков, евросоюз, нато