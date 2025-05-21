https://ria.ru/20250521/nagrada-2018200608.html

Участвующих в нормализации ситуации в Курской области представят к наградам

Участвующих в нормализации ситуации в Курской области представят к наградам - РИА Новости, 21.05.2025

Участвующих в нормализации ситуации в Курской области представят к наградам

Президент РФ Владимир Путин поручил представить к госнаградам тех, кто внес особый вклад в нормализацию ситуации в Курской области. РИА Новости, 21.05.2025

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курская область

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представить к госнаградам тех, кто внес особый вклад в нормализацию ситуации в Курской области.Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона."Хочу попросить Александра Евсеевича (Хинштейна - ред.). Обстановка боевая, поэтому это вполне естественно. Прошу коллег, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации, представить к государственным наградам", - сказал президент.

https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018190871.html

курская область

россия

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2025

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курская область, владимир путин, россия