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МВФ призвал США снизить бюджетный дефицит

МВФ призвал США снизить бюджетный дефицит - РИА Новости, 21.05.2025

МВФ призвал США снизить бюджетный дефицит

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в материале газете Financial Times призвала США сократить бюджетный РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T07:43:00+03:00

2025-05-21T07:43:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в материале газете Financial Times призвала США сократить бюджетный дефицит и решить проблему растущего внешнего долга. "Бюджетный дефицит США слишком большой, и его нужно сократить... В США должна быть фискальная политика, отвечающая требованиям снижения долга к ВВП с течением времени", - заявила Гопинат, добавив, что отношение долга США к ВВП постоянно растёт. По данным газеты, она также предупредила, что экономика США по-прежнему подвержена очень высокой неопределённости в торговой политике, несмотря на "позитивное развитие ситуации" со снижением администрацией президента страны Дональда Трампа пошлин на китайские товары. "Приостановка пошлин с Китаем - это позитивное развитие ситуации", - отметила Гопинат, поприветствовав также соглашение между США и Великобританией. Ранее Китай и США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале мая на Даунинг-стрит после заключения первой торговой сделки после введения пошлин администрацией президента США Дональда Трампа сообщили, что США снизят пошлины на британские автомобили с 27,5% до 10%. Квота на импорт британских автомобилей по ставке 10% установлена на уровне 100 тысяч единиц в год, что примерно соответствует объему экспорта в 2024 году.Глава минфина США Скотт Бессент 7 мая заявил, что госдолг США в абсолютных величинах продолжит расти.

https://ria.ru/20250515/ssha-2017195784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, китай, великобритания, дональд трамп, мвф