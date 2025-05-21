https://ria.ru/20250521/mvd-2018286743.html

В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты

В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты - РИА Новости, 21.05.2025

В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты

Аферисты вместо "безопасного счета" стали использовать десятки новых формулировок, чтобы усыпить бдительность россиян, сообщило Управление по организации борьбы РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:25:00+03:00

2025-05-21T16:25:00+03:00

2025-05-21T16:59:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

мошенничество

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Аферисты вместо "безопасного счета" стали использовать десятки новых формулировок, чтобы усыпить бдительность россиян, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Отмечается, что мошенники прибегают к психологическим уловкам, чтобы заставить жертву поверить в необходимость перевода денег на некий "безопасный счет"."Злоумышленники придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность. Вот некоторые из них: криптовалютный — "ваши средства будут защищены благодаря технологии блокчейн"; декларационный — "счет необходим для учета ваших средств перед проведением обыска"; секретный — "никто не сможет получить доступ, так как счет не индексируется в банковской системе"; резервный — "переведите средства на резервный счет на время проверки", — привело ведомство несколько примеров.Там также призывали не верить в наличие "специального, защищенного счета" и "транспортировочного", который якобы обеспечит безопасность перевода средств. Как подчеркнули в управлении, все это — счета мошенников, тогда как единственный по-настоящему безопасный — "ваш личный счет".

https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018117392.html

https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018081822.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество, общество