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В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты - РИА Новости, 21.05.2025
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16:25 21.05.2025 (обновлено: 16:59 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/mvd-2018286743.html
В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты
В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты - РИА Новости, 21.05.2025
В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты
Аферисты вместо "безопасного счета" стали использовать десятки новых формулировок, чтобы усыпить бдительность россиян, сообщило Управление по организации борьбы РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:25:00+03:00
2025-05-21T16:59:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
мошенничество
общество
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Аферисты вместо "безопасного счета" стали использовать десятки новых формулировок, чтобы усыпить бдительность россиян, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Отмечается, что мошенники прибегают к психологическим уловкам, чтобы заставить жертву поверить в необходимость перевода денег на некий "безопасный счет"."Злоумышленники придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность. Вот некоторые из них: криптовалютный — "ваши средства будут защищены благодаря технологии блокчейн"; декларационный — "счет необходим для учета ваших средств перед проведением обыска"; секретный — "никто не сможет получить доступ, так как счет не индексируется в банковской системе"; резервный — "переведите средства на резервный счет на время проверки", — привело ведомство несколько примеров.Там также призывали не верить в наличие "специального, защищенного счета" и "транспортировочного", который якобы обеспечит безопасность перевода средств. Как подчеркнули в управлении, все это — счета мошенников, тогда как единственный по-настоящему безопасный — "ваш личный счет".
https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018117392.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Мошенничество, Общество
В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты

МВД: мошенники вместо "безопасного счета" стали использовать новые формулировки

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Аферисты вместо "безопасного счета" стали использовать десятки новых формулировок, чтобы усыпить бдительность россиян, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Отмечается, что мошенники прибегают к психологическим уловкам, чтобы заставить жертву поверить в необходимость перевода денег на некий "безопасный счет".
Банкомат - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В МВД рассказали об изменении тактики телефонных мошенников
20 мая, 18:53
"Злоумышленники придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность. Вот некоторые из них: криптовалютный — "ваши средства будут защищены благодаря технологии блокчейн"; декларационный — "счет необходим для учета ваших средств перед проведением обыска"; секретный — "никто не сможет получить доступ, так как счет не индексируется в банковской системе"; резервный — "переведите средства на резервный счет на время проверки", — привело ведомство несколько примеров.
Там также призывали не верить в наличие "специального, защищенного счета" и "транспортировочного", который якобы обеспечит безопасность перевода средств.
Как подчеркнули в управлении, все это — счета мошенников, тогда как единственный по-настоящему безопасный — "ваш личный счет".
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Эксперт предупредил о новой уловке мошенников с использованием ИИ
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияМошенничествоОбщество
 
 
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