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В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты
В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты - РИА Новости, 21.05.2025
В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты
Аферисты вместо "безопасного счета" стали использовать десятки новых формулировок, чтобы усыпить бдительность россиян, сообщило Управление по организации борьбы РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:25:00+03:00
2025-05-21T16:25:00+03:00
2025-05-21T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Аферисты вместо "безопасного счета" стали использовать десятки новых формулировок, чтобы усыпить бдительность россиян, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Отмечается, что мошенники прибегают к психологическим уловкам, чтобы заставить жертву поверить в необходимость перевода денег на некий "безопасный счет"."Злоумышленники придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность. Вот некоторые из них: криптовалютный — "ваши средства будут защищены благодаря технологии блокчейн"; декларационный — "счет необходим для учета ваших средств перед проведением обыска"; секретный — "никто не сможет получить доступ, так как счет не индексируется в банковской системе"; резервный — "переведите средства на резервный счет на время проверки", — привело ведомство несколько примеров.Там также призывали не верить в наличие "специального, защищенного счета" и "транспортировочного", который якобы обеспечит безопасность перевода средств. Как подчеркнули в управлении, все это — счета мошенников, тогда как единственный по-настоящему безопасный — "ваш личный счет".
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Мошенничество, Общество
В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты
МВД: мошенники вместо "безопасного счета" стали использовать новые формулировки