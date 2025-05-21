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В Красноярском крае в 2025 году обустроят 45 пешеходных мостов - РИА Новости, 21.05.2025
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13:58 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/mosty-2018248336.html
В Красноярском крае в 2025 году обустроят 45 пешеходных мостов
В Красноярском крае в 2025 году обустроят 45 пешеходных мостов - РИА Новости, 21.05.2025
В Красноярском крае в 2025 году обустроят 45 пешеходных мостов
Красноярские дорожники в течение этого года планируют обустроить на дорогах региона 45 пешеходных мостов, провести 30 километров освещения и смонтировать 60... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:58:00+03:00
2025-05-21T13:58:00+03:00
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Красноярские дорожники в течение этого года планируют обустроить на дорогах региона 45 пешеходных мостов, провести 30 километров освещения и смонтировать 60 километров ограждения, сообщает пресс-служба краевого управления автомобильных дорог по Красноярскому краю. "В этом году для повышения безопасности дорожного движения планируется установить 60 километров ограждения, провести 30 километров освещения... Специалистам предстоит смонтировать 45 новых приподнятых пешеходных переходов, заставляющих водителей снижать скорость и улучшая видимость проезда", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, еще 66 существующих пешеходных переходов у детских учреждений обновят в соответствии с современными стандартами: смонтируют недостающие искусственные неровности, дорожные знака и светофоры. На трассе Красноярск – Железногорск на протяжении еще одного километра установят противоослепляющие экраны. Работу выполнят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и в ходе текущего содержания региональных дорог. Также на автодорогах планируется установить 65 новых остановочных пунктов. Кроме того, дорожники обустроят 45 существующих остановок – установят недостающие павильоны, предусмотрят заездные карманы, проложат тротуары и пешеходные переходы между павильонами, смонтируют дорожные знаки. В населенных пунктах будет устроено порядка 20 километров тротуаров, которые позволят пешеходам безопасно передвигаться вдоль дороги. Новые тротуары появятся в городах Енисейск и Лесосибирск, сёлах Абалаково и Озерное и Енисейского района, селе Маринино и поселке Подгорный Курагинского района, селе Нижняя Есауловка Манского района.
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красноярский край, красноярск, железногорск
Красноярский край, Красноярск, Железногорск
В Красноярском крае в 2025 году обустроят 45 пешеходных мостов

На дорогах Красноярского края в этом году установят 45 пешеходных мостов

© Фото : КРУДОР/TelegramВ Красноярском крае в 2025 году обустроят 45 пешеходных мостов
В Красноярском крае в 2025 году обустроят 45 пешеходных мостов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : КРУДОР/Telegram
В Красноярском крае в 2025 году обустроят 45 пешеходных мостов
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КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Красноярские дорожники в течение этого года планируют обустроить на дорогах региона 45 пешеходных мостов, провести 30 километров освещения и смонтировать 60 километров ограждения, сообщает пресс-служба краевого управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.
"В этом году для повышения безопасности дорожного движения планируется установить 60 километров ограждения, провести 30 километров освещения... Специалистам предстоит смонтировать 45 новых приподнятых пешеходных переходов, заставляющих водителей снижать скорость и улучшая видимость проезда", - говорится в сообщении.
На красноярских трассах за 6 лет провели 100 км освещения - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
На красноярских трассах провели 100 км освещения
31 января, 12:18
По данным пресс-службы, еще 66 существующих пешеходных переходов у детских учреждений обновят в соответствии с современными стандартами: смонтируют недостающие искусственные неровности, дорожные знака и светофоры. На трассе Красноярск – Железногорск на протяжении еще одного километра установят противоослепляющие экраны. Работу выполнят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и в ходе текущего содержания региональных дорог.
Также на автодорогах планируется установить 65 новых остановочных пунктов. Кроме того, дорожники обустроят 45 существующих остановок – установят недостающие павильоны, предусмотрят заездные карманы, проложат тротуары и пешеходные переходы между павильонами, смонтируют дорожные знаки.
В населенных пунктах будет устроено порядка 20 километров тротуаров, которые позволят пешеходам безопасно передвигаться вдоль дороги. Новые тротуары появятся в городах Енисейск и Лесосибирск, сёлах Абалаково и Озерное и Енисейского района, селе Маринино и поселке Подгорный Курагинского района, селе Нижняя Есауловка Манского района.
 
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