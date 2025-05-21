https://ria.ru/20250521/moskva-2018254758.html

В Москве открылась фотовыставка о событиях в Курской области

В Москве открылась фотовыставка о событиях в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025

В Москве открылась фотовыставка о событиях в Курской области

Уникальная документальная фотовыставка "Курский характер. Послесловие", рассказывающая о событиях в курском приграничье с августа 2024 года по апрель 2025 года, РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:21:00+03:00

2025-05-21T14:21:00+03:00

2025-05-21T14:21:00+03:00

культура

россия

курская область

родион мирошник

российское военно-историческое общество (рвио)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уникальная документальная фотовыставка "Курский характер. Послесловие", рассказывающая о событиях в курском приграничье с августа 2024 года по апрель 2025 года, открылась в Москве на Гоголевском бульваре, передает корреспондент РИА Новости. Экспозиция из 31 фотографии представляет собой своеобразный эпилог, посвященный событиям в Курской области. Выставка состоит из работ российских фотожурналистов журнала "Новые регионы России" Сергея Венявского, Екатерины Затолокиной, Анны Долгаревой и Данила Дмитракова, запечатлевших на свои камеры волонтёров, спасателей МЧС России, медиков, сотрудников администрации, священнослужителей и жителей региона. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества, проект реализован при содействии Минобороны РФ, МЧС России, правительства Курской области, а также самого Российского военно-исторического общества и других организаций. "На выставке представлены лица людей, испытавших вот этот весь ужас. Но они не сломились, они выдержали все. Когда мы смотрим в глаза этих людей, на эти фотографии замечательного фотографа Сергея Венявского и его коллег, мы видим горе, мы видим трагедию, но мы видим и надежду… Эти фотосвидетельства подчеркивают, что мы должны осудить этих преступников, военных преступников, которые совершали насилие, убийства наших мирных граждан, военнопленных. Безусловно, будет новый процесс. Как его назовем? Может быть, это будет "Нюрнберг-2", - сказал на открытии выставки научный директор РВИО Михаил Мягков. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в ходе мероприятия, что киевский режим понесет ответственность и будет наказан за все содеянное в Курской области.

https://ria.ru/20250430/potok-2014391835.html

https://ria.ru/20250413/potok-2011022102.html

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курская область

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россия, курская область, родион мирошник, российское военно-историческое общество (рвио), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва