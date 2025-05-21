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Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 21.05.2025 (обновлено: 15:41 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/moskva-2018245511.html
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 21.05.2025
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву
Российские военные отбили атаку трех дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:46:00+03:00
2025-05-21T15:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
происшествия
орловская область
липецкая область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские военные отбили атаку трех дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал глава города.По данным Минобороны, незадолго до этого бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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москва, сергей собянин, происшествия, орловская область, липецкая область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Происшествия, Орловская область, Липецкая область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву

Собянин: силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские военные отбили атаку трех дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал глава города.
По данным Минобороны, незадолго до этого бойцы ликвидировали:
  • 30 БПЛА — над Орловской областью;
  • три — над Рязанской;
  • два дрона — над Курской;
  • по одному — над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Крымом.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинПроисшествияОрловская областьЛипецкая областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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