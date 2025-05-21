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Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 21.05.2025

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву

Российские военные отбили атаку трех дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:46:00+03:00

2025-05-21T13:46:00+03:00

2025-05-21T15:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей собянин

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские военные отбили атаку трех дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал глава города.По данным Минобороны, незадолго до этого бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сергей собянин, происшествия, орловская область, липецкая область, вооруженные силы украины, безопасность