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Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 21.05.2025
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву
Российские военные отбили атаку трех дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:46:00+03:00
2025-05-21T13:46:00+03:00
2025-05-21T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские военные отбили атаку трех дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал глава города.По данным Минобороны, незадолго до этого бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников