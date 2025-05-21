https://ria.ru/20250521/moshenniki-2018282870.html

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме "выплат к 80-летию Победы"

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме "выплат к 80-летию Победы" - РИА Новости, 21.05.2025

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме "выплат к 80-летию Победы"

Россияне столкнулись с новой мошеннической схемой, связанной с якобы выплатами к 80-летию Победы, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:09:00+03:00

2025-05-21T16:09:00+03:00

2025-05-21T16:09:00+03:00

республика крым

иван соловьев (юрист)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

технологии

россия

мошенники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Россияне столкнулись с новой мошеннической схемой, связанной с якобы выплатами к 80-летию Победы, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев. "Мошенники начали применять новая преступную схему по выманиванию денег во многих регионах, в том числе и в Крыму. Жертвы - пенсионеры. Уже есть обращение за помощью от нескольких человек", - сказал Соловьев. В частности, по его словам, пенсионеру поступает звонок о выплате ко Дню Победы. "Все научены, предупреждены, поэтому кладут трубку, требуют подробностей, в общем, не верят. Через 5-10 минут второй звонок. Якобы следователь военной прокуратуры, что, по их информации, человек подвергся мошеннической атаке, его сбережения в последний момент не позволили украсть, но пришлось их арестовать в рамках разбирательства", - рассказал Соловьев. Дальше, по его словам, мошенники предлагают пенсионерам разблокировать свои сбережения, сняв их в банке и передав якобы представителю Росфинмониторинга под расписку для внесения на спецсчет в казначействе, где средствам гарантируют сохранность. Соловьев подчеркнул, что мошенники также звонят пенсионерам, сообщая, что кто-то оформил от их имени займ на полмиллиона, предлагая взять зеркальный кредит и фиктивно продать квартиру. "Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, не подходите к незнакомым номерам, не верьте информации о выплатах и кражах. Звонок в мессенджере - стопроцентное мошенничество. Сотрудники правоохранительных органов взаимодействуют с гражданами только лично и, как правило, в расположении своего подразделения", - добавил Соловьев.

https://ria.ru/20250515/moshenniki-2017015386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, иван соловьев (юрист), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), технологии, россия, мошенники