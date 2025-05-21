https://ria.ru/20250521/moshenniki-2018282870.html
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме "выплат к 80-летию Победы"
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме "выплат к 80-летию Победы" - РИА Новости, 21.05.2025
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме "выплат к 80-летию Победы"
Россияне столкнулись с новой мошеннической схемой, связанной с якобы выплатами к 80-летию Победы, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:09:00+03:00
2025-05-21T16:09:00+03:00
2025-05-21T16:09:00+03:00
республика крым
иван соловьев (юрист)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
технологии
россия
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Россияне столкнулись с новой мошеннической схемой, связанной с якобы выплатами к 80-летию Победы, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев. "Мошенники начали применять новая преступную схему по выманиванию денег во многих регионах, в том числе и в Крыму. Жертвы - пенсионеры. Уже есть обращение за помощью от нескольких человек", - сказал Соловьев. В частности, по его словам, пенсионеру поступает звонок о выплате ко Дню Победы. "Все научены, предупреждены, поэтому кладут трубку, требуют подробностей, в общем, не верят. Через 5-10 минут второй звонок. Якобы следователь военной прокуратуры, что, по их информации, человек подвергся мошеннической атаке, его сбережения в последний момент не позволили украсть, но пришлось их арестовать в рамках разбирательства", - рассказал Соловьев. Дальше, по его словам, мошенники предлагают пенсионерам разблокировать свои сбережения, сняв их в банке и передав якобы представителю Росфинмониторинга под расписку для внесения на спецсчет в казначействе, где средствам гарантируют сохранность. Соловьев подчеркнул, что мошенники также звонят пенсионерам, сообщая, что кто-то оформил от их имени займ на полмиллиона, предлагая взять зеркальный кредит и фиктивно продать квартиру. "Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, не подходите к незнакомым номерам, не верьте информации о выплатах и кражах. Звонок в мессенджере - стопроцентное мошенничество. Сотрудники правоохранительных органов взаимодействуют с гражданами только лично и, как правило, в расположении своего подразделения", - добавил Соловьев.
https://ria.ru/20250515/moshenniki-2017015386.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, иван соловьев (юрист), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), технологии, россия, мошенники
Республика Крым, Иван Соловьев (юрист), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Технологии, Россия, мошенники
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме "выплат к 80-летию Победы"
Юрист Соловьев: мошенники выманивают деньги под предлогом выплат ко Дню Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Россияне столкнулись с новой мошеннической схемой, связанной с якобы выплатами к 80-летию Победы, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
"Мошенники начали применять новая преступную схему по выманиванию денег во многих регионах, в том числе и в Крыму
. Жертвы - пенсионеры. Уже есть обращение за помощью от нескольких человек", - сказал Соловьев
.
В частности, по его словам, пенсионеру поступает звонок о выплате ко Дню Победы. "Все научены, предупреждены, поэтому кладут трубку, требуют подробностей, в общем, не верят. Через 5-10 минут второй звонок. Якобы следователь военной прокуратуры, что, по их информации, человек подвергся мошеннической атаке, его сбережения в последний момент не позволили украсть, но пришлось их арестовать в рамках разбирательства", - рассказал Соловьев.
Дальше, по его словам, мошенники предлагают пенсионерам разблокировать свои сбережения, сняв их в банке и передав якобы представителю Росфинмониторинга
под расписку для внесения на спецсчет в казначействе, где средствам гарантируют сохранность.
Соловьев подчеркнул, что мошенники также звонят пенсионерам, сообщая, что кто-то оформил от их имени займ на полмиллиона, предлагая взять зеркальный кредит и фиктивно продать квартиру.
"Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, не подходите к незнакомым номерам, не верьте информации о выплатах и кражах. Звонок в мессенджере - стопроцентное мошенничество. Сотрудники правоохранительных органов взаимодействуют с гражданами только лично и, как правило, в расположении своего подразделения", - добавил Соловьев.