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Эксперт предупредил о мошенничестве под предлогом замены полиса ОМС - РИА Новости, 21.05.2025
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04:55 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/moshennichestvo-2018160850.html
Эксперт предупредил о мошенничестве под предлогом замены полиса ОМС
Эксперт предупредил о мошенничестве под предлогом замены полиса ОМС - РИА Новости, 21.05.2025
Эксперт предупредил о мошенничестве под предлогом замены полиса ОМС
Злоумышленники стали звонить от имени страховых компаний и выманить финансовые данные россиян под предлогом "массового обмена полисов ОМС на новые с QR-кодом" - РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T04:55:00+03:00
2025-05-21T04:55:00+03:00
общество
технологии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Злоумышленники стали звонить от имени страховых компаний и выманить финансовые данные россиян под предлогом "массового обмена полисов ОМС на новые с QR-кодом" - в ходе разговора они создают иллюзию официальной процедуры, сообщил РИА Новости эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский. "Злоумышленники вдохнули новую жизнь в старую мошенническую схему - теперь под предлогом замены полисов ОМС они получают доступ к финансовым данным граждан. Мошенники звонят гражданам от имени страховых компаний и сообщают о "массовом обмене старых полисов ОМС на новые с QR-кодом". В разговоре они используют персональные данные жертвы - имя, отчество, дату рождения - и профессиональные термины, чтобы вызвать доверие", - сказал Филевский. "Звонящий уточняет, где удобнее получить документ - в МФЦ или страховой компании, создавая иллюзию официальной процедуры. Затем сообщает, что уведомление о готовности полиса придет на портал "Госуслуг". В финале жертву просят подтвердить действия кодом из смс - именно этот момент является ключевым для мошенников", - добавил он. В разговоре мошенник не оставляет жертве времени на раздумья и после каждого блока с информацией задает вопрос: "Вам все понятно?". После того, как злоумышленник получит код от госпортала, он регистрирует учетную запись жертвы на финансовом маркетплейсе и оформляет микрозаймы - он меняет контактную информацию, чтобы жертва не сразу обнаружила проблему. Пострадавший сталкивается с незаконно оформленными кредитами, испорченной кредитной историей, необходимостью оспаривать долги и утечкой персональных данных. Филевский напомнил, что не нужно сообщать коды из смс даже сотрудникам банков или госорганов, чтобы не наткнуться на мошенников. Подозрительные звонки нужно сразу прерывать, а полученную от собеседника информацию лучше перепроверить в страховой компании, МФЦ по официальным номерам телефонов. Нельзя переходить по ссылкам и вводить данные под диктовку. "Финансовое мошенничество стало технологичным. Умение распознать манипуляции и вовремя остановиться - критически важно для безопасности. Если вы столкнулись с подобным обманом, немедленно обратитесь в полицию и банк, выдавший заем", - подчеркивает эксперт.
https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018058639.html
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общество, технологии
Общество, Технологии
Эксперт предупредил о мошенничестве под предлогом замены полиса ОМС

Филевский: мошенники выманивают данные россиян под предлогом замены полиса ОМС

© Фото : Freepik / Racool_studioДевушка говорит по телефону
Девушка говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Freepik / Racool_studio
Девушка говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Злоумышленники стали звонить от имени страховых компаний и выманить финансовые данные россиян под предлогом "массового обмена полисов ОМС на новые с QR-кодом" - в ходе разговора они создают иллюзию официальной процедуры, сообщил РИА Новости эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.
"Злоумышленники вдохнули новую жизнь в старую мошенническую схему - теперь под предлогом замены полисов ОМС они получают доступ к финансовым данным граждан. Мошенники звонят гражданам от имени страховых компаний и сообщают о "массовом обмене старых полисов ОМС на новые с QR-кодом". В разговоре они используют персональные данные жертвы - имя, отчество, дату рождения - и профессиональные термины, чтобы вызвать доверие", - сказал Филевский.
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"Звонящий уточняет, где удобнее получить документ - в МФЦ или страховой компании, создавая иллюзию официальной процедуры. Затем сообщает, что уведомление о готовности полиса придет на портал "Госуслуг". В финале жертву просят подтвердить действия кодом из смс - именно этот момент является ключевым для мошенников", - добавил он. В разговоре мошенник не оставляет жертве времени на раздумья и после каждого блока с информацией задает вопрос: "Вам все понятно?".
После того, как злоумышленник получит код от госпортала, он регистрирует учетную запись жертвы на финансовом маркетплейсе и оформляет микрозаймы - он меняет контактную информацию, чтобы жертва не сразу обнаружила проблему. Пострадавший сталкивается с незаконно оформленными кредитами, испорченной кредитной историей, необходимостью оспаривать долги и утечкой персональных данных.
Филевский напомнил, что не нужно сообщать коды из смс даже сотрудникам банков или госорганов, чтобы не наткнуться на мошенников. Подозрительные звонки нужно сразу прерывать, а полученную от собеседника информацию лучше перепроверить в страховой компании, МФЦ по официальным номерам телефонов. Нельзя переходить по ссылкам и вводить данные под диктовку.
"Финансовое мошенничество стало технологичным. Умение распознать манипуляции и вовремя остановиться - критически важно для безопасности. Если вы столкнулись с подобным обманом, немедленно обратитесь в полицию и банк, выдавший заем", - подчеркивает эксперт.
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