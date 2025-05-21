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Блок "Победа" потребовал освобождения задержанных активистов - РИА Новости, 21.05.2025
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17:33 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/moldaviya-2018302618.html
Блок "Победа" потребовал освобождения задержанных активистов
Блок "Победа" потребовал освобождения задержанных активистов - РИА Новости, 21.05.2025
Блок "Победа" потребовал освобождения задержанных активистов
Оппозиционный молдавский блок "Победа" расценивает задержание своих активистов в Гагаузии как давление на оппозицию, требует их немедленного освобождения и... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:33:00+03:00
2025-05-21T17:33:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" расценивает задержание своих активистов в Гагаузии как давление на оппозицию, требует их немедленного освобождения и официальных объяснений, сообщила пресс-служба политсилы. Ранее в среду депутат парламента от указанного блока Александр Суходольский сообщил РИА Новости, что в Гагаузии полиция задержала гражданских активистов во время визита президента Майи Санду. Жители региона вышли на акцию протеста, выражая недовольство действиями властей. "Блок "Победа" расценивает действия силовых структур в Етулии как недопустимое вмешательство в политический процесс и сознательное давление на оппозицию… Мы требуем немедленного освобождения задержанных и официальных объяснений со стороны ответственных структур. Блок "Победа" будет защищать интересы своих представителей всеми законными способами — открыто и принципиально", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. Оппозиция расценивает задержание своих активистов как грубое использование административного ресурса, поскольку силовые структуры используют не для защиты правопорядка, а для ограничения несогласных. "Такие действия подрывают доверие к государственным институтам и нарушают базовые принципы демократического общества", - подчеркнули представители блока "Победа". Отношения между центральной властью Молдавии и Гагаузской автономией обострились в последние месяцы на фоне политических разногласий. Оппозиционный блок "Победа" неоднократно критиковал политику президента Санду, обвиняя её в игнорировании интересов национальных меньшинств и ограничении демократических свобод. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250519/oppozitsija-2017853850.html
https://ria.ru/20250519/shor-2017847686.html
https://ria.ru/20250508/moldavija-2015877081.html
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в мире, молдавия, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Блок "Победа" потребовал освобождения задержанных активистов

Блок "Победа" назвал задержание активистов в Гагаузии давлением на оппозицию

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Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" расценивает задержание своих активистов в Гагаузии как давление на оппозицию, требует их немедленного освобождения и официальных объяснений, сообщила пресс-служба политсилы.
Ранее в среду депутат парламента от указанного блока Александр Суходольский сообщил РИА Новости, что в Гагаузии полиция задержала гражданских активистов во время визита президента Майи Санду. Жители региона вышли на акцию протеста, выражая недовольство действиями властей.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Шор призвал оппозицию в Молдавии противостоять режиму Санду
19 мая, 15:29
"Блок "Победа" расценивает действия силовых структур в Етулии как недопустимое вмешательство в политический процесс и сознательное давление на оппозицию… Мы требуем немедленного освобождения задержанных и официальных объяснений со стороны ответственных структур. Блок "Победа" будет защищать интересы своих представителей всеми законными способами — открыто и принципиально", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Оппозиция расценивает задержание своих активистов как грубое использование административного ресурса, поскольку силовые структуры используют не для защиты правопорядка, а для ограничения несогласных. "Такие действия подрывают доверие к государственным институтам и нарушают базовые принципы демократического общества", - подчеркнули представители блока "Победа".
Отношения между центральной властью Молдавии и Гагаузской автономией обострились в последние месяцы на фоне политических разногласий. Оппозиционный блок "Победа" неоднократно критиковал политику президента Санду, обвиняя её в игнорировании интересов национальных меньшинств и ограничении демократических свобод.
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Власти Молдавии активно зачищают поле оппозиции, заявил Шор
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Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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8 мая, 21:27
 
В миреМолдавияМайя СандуЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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