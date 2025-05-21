https://ria.ru/20250521/moldaviya-2018284491.html
В Молдавии задержали активистов блока "Победа"
В Молдавии задержали активистов блока "Победа" - РИА Новости, 21.05.2025
В Молдавии задержали активистов блока "Победа"
Молдавcкая полиция задержала сторонников оппозиционного блока "Победа" во время рабочей поездки Майи Санду в Гагаузию, сообщил РИА Новости в среду депутат... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:16:00+03:00
2025-05-21T16:16:00+03:00
2025-05-21T16:18:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
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гагаузия
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Молдавcкая полиция задержала сторонников оппозиционного блока "Победа" во время рабочей поездки Майи Санду в Гагаузию, сообщил РИА Новости в среду депутат парламента от партии "Возрождение", входящей в блок "Победа", Александр Суходольский. Ранее в среду ряд телеканалов в Молдавии сообщили, что в Гагаузии полиция задержала гражданских активистов во время визита президента Санду. Жители региона вышли на акцию протеста, выражая недовольство действиями властей. Среди задержанных представитель блока "Победа" Иван Паня, которого доставили в инспекторат города Вулканешты. Также сообщается о задержании местного активиста Ивана Стамова людьми в гражданской одежде без опознавательных знаков. "Да, наших соратников задержала полиция сегодня. Это случилось, когда группа жителей Гагаузии намеревалась встретить президента при ее посещении села Етулия и поставить перед ней острые вопросы, которые руководство страны предпочитает игнорировать", - сказал Суходольский. Представитель блока "Победа" считает, подобные действия властей свидетельствуют о нежелании вести открытый диалог с населением автономии. "Нынешнее руководство испытывает страх перед открытой дискуссией и мнением собственных граждан. Мы наблюдаем системное ущемление фундаментальных прав населения, включая конституционное право на свободное выражение своей позиции", - сказал депутат. Отношения между центральной властью Молдавии и Гагаузской автономией обострились в последние месяцы на фоне политических разногласий. Оппозиционный блок "Победа" неоднократно критиковал политику президента Санду, обвиняя её в игнорировании интересов национальных меньшинств и ограничении демократических свобод. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250520/gutsul-2018042650.html
https://ria.ru/20250520/moldaviya-2017988745.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, майя санду, блок "победа" , гагаузия
В мире, Молдавия, Майя Санду, Блок "Победа" , Гагаузия
В Молдавии задержали активистов блока "Победа"
Во время поездки Санду в Гагаузию в Молдавии задержали активистов блока "Победа"
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Молдавcкая полиция задержала сторонников оппозиционного блока "Победа" во время рабочей поездки Майи Санду в Гагаузию, сообщил РИА Новости в среду депутат парламента от партии "Возрождение", входящей в блок "Победа", Александр Суходольский.
Ранее в среду ряд телеканалов в Молдавии сообщили, что в Гагаузии полиция задержала гражданских активистов во время визита президента Санду
. Жители региона вышли на акцию протеста, выражая недовольство действиями властей. Среди задержанных представитель блока "Победа" Иван Паня, которого доставили в инспекторат города Вулканешты. Также сообщается о задержании местного активиста Ивана Стамова людьми в гражданской одежде без опознавательных знаков.
"Да, наших соратников задержала полиция сегодня. Это случилось, когда группа жителей Гагаузии намеревалась встретить президента при ее посещении села Етулия и поставить перед ней острые вопросы, которые руководство страны предпочитает игнорировать", - сказал Суходольский.
Представитель блока "Победа" считает, подобные действия властей свидетельствуют о нежелании вести открытый диалог с населением автономии.
"Нынешнее руководство испытывает страх перед открытой дискуссией и мнением собственных граждан. Мы наблюдаем системное ущемление фундаментальных прав населения, включая конституционное право на свободное выражение своей позиции", - сказал депутат.
Отношения между центральной властью Молдавии и Гагаузской автономией обострились в последние месяцы на фоне политических разногласий. Оппозиционный блок "Победа" неоднократно критиковал политику президента Санду, обвиняя её в игнорировании интересов национальных меньшинств и ограничении демократических свобод.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии
было заблокировано более 100 Telegram-каналов.