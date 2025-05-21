https://ria.ru/20250521/moldavija-2018265190.html

Молдавская полиция не пропускает автомобили сторонников Гуцул на митинг

Молдавская полиция не пропускает автомобили сторонников Гуцул на митинг - РИА Новости, 21.05.2025

Молдавская полиция не пропускает автомобили сторонников Гуцул на митинг

Полиция в Молдавии не пропускает автомобили сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул, которые едут на митинг в ее поддержку в Кишиневе из разных регионов... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:07:00+03:00

2025-05-21T15:07:00+03:00

2025-05-21T15:07:00+03:00

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КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Полиция в Молдавии не пропускает автомобили сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул, которые едут на митинг в ее поддержку в Кишиневе из разных регионов страны, заявил РИА Новости председатель Конгресса русских общин республики Валерий Клименко. В среду в Кишиневе у здания суда в день рассмотрения апелляции на продление домашнего ареста Гуцул проходит акция в ее поддержку, на которую съехались жители автономии и других регионов Молдавии. "На эту минуту более двух тысяч человек участвуют в этой акции протеста. Полагаю, что еще подъедут, потому что тут принимают участие представители районов, а полиция всеми силами стремится их не пустить в Кишинев на подобного рода акции. Останавливают автобусы, легковые машины, поэтому значительное количество людей не сможет приехать и участвовать", — сказал Клименко. Он подчеркнул, что требования протестующих остаются неизменными — соблюдение конституционных прав и справедливое судебное разбирательство. "Мы требуем рассматривать это дело непредвзято, с точки зрения здравого смысла. Доказательной базы, которая на сегодняшний день имеется, нет ни одного доказательства виновности Гуцул", — сказал он. "Глава Гагаузии вместо того, чтобы приезжать в регионы, должна сидеть дома по решению суда. Мы требуем, чтобы с нее сняли арест и дали возможность исполнять обязанности главы Гагаузии", — добавил Клименко. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор", признанной в Молдавии неконституционной. Сначала суд арестовал ее на 20 суток, 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней, который в середине мая продлили еще на 30 суток. Сама Гуцул неоднократно заявляла о политическом характере преследования и отрицала выдвинутые против нее обвинения. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250520/gutsul-2018042650.html

https://ria.ru/20250520/gutsul-2018093121.html

https://ria.ru/20250520/gutsul--2018067815.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул