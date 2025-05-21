https://ria.ru/20250521/missiya-2018226971.html

ЕС продлил миссию по безопасности в Молдавии

ЕС продлил миссию по безопасности в Молдавии - РИА Новости, 21.05.2025

ЕС продлил миссию по безопасности в Молдавии

ЕС решил расширить полномочия своей партнерской миссии в Молдавии по вопросам безопасности и продлил ее до конца мая 2027 года, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:27:00+03:00

2025-05-21T12:27:00+03:00

2025-05-21T12:27:00+03:00

в мире

молдавия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:139:1353:900_1920x0_80_0_0_366c1af437f3fd6600fdd9aea8aed901.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. ЕС решил расширить полномочия своей партнерской миссии в Молдавии по вопросам безопасности и продлил ее до конца мая 2027 года, говорится в заявлении Совета ЕС. "Совет ЕС принял решение о продлении миссии партнерства Европейского союза в Молдавии на два года до 31 мая 2027 года с бюджетом более 19,8 миллиона евро на этот период. Совет также решил скорректировать мандат миссии, чтобы увеличить предоставление стратегических консультаций молдавским властям в сфере безопасности", - указывается в документе. Миссия ЕС в Молдавии действует с 2023 года.

https://ria.ru/20250425/moldaviya-2013341318.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, евросоюз