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ЕС продлил миссию по безопасности в Молдавии
ЕС продлил миссию по безопасности в Молдавии - РИА Новости, 21.05.2025
ЕС продлил миссию по безопасности в Молдавии
ЕС решил расширить полномочия своей партнерской миссии в Молдавии по вопросам безопасности и продлил ее до конца мая 2027 года, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:27:00+03:00
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2025-05-21T12:27:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. ЕС решил расширить полномочия своей партнерской миссии в Молдавии по вопросам безопасности и продлил ее до конца мая 2027 года, говорится в заявлении Совета ЕС. "Совет ЕС принял решение о продлении миссии партнерства Европейского союза в Молдавии на два года до 31 мая 2027 года с бюджетом более 19,8 миллиона евро на этот период. Совет также решил скорректировать мандат миссии, чтобы увеличить предоставление стратегических консультаций молдавским властям в сфере безопасности", - указывается в документе. Миссия ЕС в Молдавии действует с 2023 года.
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в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
ЕС продлил миссию по безопасности в Молдавии
Совет ЕС расширил полномочия миссии в Молдавии и продлил ее до мая 2027 года