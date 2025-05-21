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Мирошник прокомментировал убийство экс-советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025
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13:21 21.05.2025 (обновлено: 16:55 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/miroshnik-2018240437.html
Мирошник прокомментировал убийство экс-советника Януковича
Мирошник прокомментировал убийство экс-советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025
Мирошник прокомментировал убийство экс-советника Януковича
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Владимира Зеленского или для... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:21:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
андрей портнов (политик)
в мире
украина
россия
виктор янукович
мадрид
владимир зеленский
родион мирошник
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Владимира Зеленского или для него самого, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом."Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича. Вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Как отметил посол по особым поручениям, преступление имеет сходства с "внесудебной казнью"."В случайный характер убийства с контрольным выстрелом в голову верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже", - добавил он.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018231985.html
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андрей портнов (политик), в мире, украина, россия, виктор янукович, мадрид, владимир зеленский, родион мирошник, убийство андрея портнова в испании
Андрей Портнов (политик), В мире, Украина, Россия, Виктор Янукович, Мадрид, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Убийство Андрея Портнова в Испании
Мирошник прокомментировал убийство экс-советника Януковича

Мирошник: Портнов мог обладать информацией, опасной для Зеленского

© AP Photo / Paul WhiteМесто убийства Андрея Портнова в Мадриде
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Paul White
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Владимира Зеленского или для него самого, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Экс-советник Януковича, убитый в Испании, был в списке сайта "Миротворец"
Вчера, 12:46
"Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича. Вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Как отметил посол по особым поручениям, преступление имеет сходства с "внесудебной казнью".
"В случайный характер убийства с контрольным выстрелом в голову верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже", - добавил он.
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде. 21 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Экс-премьер Украины прокомментировал убийство бывшего советника Януковича
Вчера, 13:17
 
Андрей Портнов (политик)В миреУкраинаРоссияВиктор ЯнуковичМадридВладимир ЗеленскийРодион МирошникУбийство Андрея Портнова в Испании
 
 
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