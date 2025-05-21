https://ria.ru/20250521/miroshnik-2018240437.html

Мирошник прокомментировал убийство экс-советника Януковича

Мирошник прокомментировал убийство экс-советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025

Мирошник прокомментировал убийство экс-советника Януковича

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Владимира Зеленского или для... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:21:00+03:00

2025-05-21T13:21:00+03:00

2025-05-21T16:55:00+03:00

андрей портнов (политик)

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владимир зеленский

родион мирошник

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Владимира Зеленского или для него самого, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом."Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича. Вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Как отметил посол по особым поручениям, преступление имеет сходства с "внесудебной казнью"."В случайный характер убийства с контрольным выстрелом в голову верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже", - добавил он.

https://ria.ru/20250521/portnov-2018231985.html

https://ria.ru/20250521/azarov-2018239263.html

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