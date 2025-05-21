https://ria.ru/20250521/minzdrav-2018145419.html

Минздрав назвал регионы с наименьшим потреблением алкоголя

Минздрав назвал регионы с наименьшим потреблением алкоголя - РИА Новости, 21.05.2025

Минздрав назвал регионы с наименьшим потреблением алкоголя

Регионами РФ с наименьшим потреблением алкоголя в марте 2025 года стали Чеченская Республика, Республики Ингушетия и Дагестан, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T00:04:00+03:00

2025-05-21T00:04:00+03:00

2025-05-21T00:04:00+03:00

здоровье - общество

россия

республика ингушетия

ненецкий автономный округ

общество

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Регионами РФ с наименьшим потреблением алкоголя в марте 2025 года стали Чеченская Республика, Республики Ингушетия и Дагестан, сообщили журналистам в пресс-службе ЦНИИОИЗ Минздрава России. "Регионы с наименьшим потреблением алкогольной продукции на душу населения в марте 2025 года: Чеченская Республика - 0,13 л, Республика Ингушетия - 0,63 л, Республика Дагестан 0,81 л, Карачаево-Черкесская Республика - 2,63 л, Кабардино-Балкарская Республика - 2,84 л", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что показатель потребления алкоголя на душу населения в литрах этанола по оперативной оценке в РФ повысился с 8,21 литра в марте 2024 года до 8,41 литра в марте 2025 года, что соответствует росту на 2,4%. В марте 2025 года значение показателя относительно февраля 2025 года увеличилось на 0,2% с 8,39 литра до 8,41 литра. "Регионы с наибольшим потреблением алкогольной продукции на душу населения в марте 2025 года: Ненецкий автономный округ - 18,55 л, Еврейская автономная область - 14,56 л, Кировская область - 14,28 л, Республика Карелия 13,49 л, Пензенская область - 13,11 л", - сообщили в ЦНИИОИЗ. Там также отметили, что годовые значения показателя потребления алкогольной продукции с 2019 года демонстрируют тенденцию к снижению. Так, в 2019 и 2020 годах они составили 9,06 литра, а к 2024 году снизились до 8,38 литра. "Таким образом, снижение потребления алкоголя на фоне роста продаж алкогольной продукции позволяет сделать вывод о тенденции постепенного улучшения администрирования и контроля розничной продажи алкогольной продукции, в том числе после введения маркировки "Честный знак", что ведет к уменьшению нелегального рынка алкоголя и к увеличению легального", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250413/alkogol-2011043796.html

https://ria.ru/20241213/alkogol-1989043867.html

россия

республика ингушетия

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, республика ингушетия, ненецкий автономный округ, общество, чеченская республика (чечня)