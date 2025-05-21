https://ria.ru/20250521/minoborony-2018285019.html
Бойцы "Севера" уничтожили терминал связи Starlink в Харьковской области
Бойцы "Севера" уничтожили терминал связи Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2025
Бойцы "Севера" уничтожили терминал связи Starlink в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения спутникового терминала связи Starlink подразделения ВСУ оператором боевого дрона группировки войск "Север" в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:18:00+03:00
2025-05-21T16:18:00+03:00
2025-05-21T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018284171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ca0fa0087064c0c952363d6eb65fac0.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения спутникового терминала связи Starlink подразделения ВСУ оператором боевого дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области был обнаружен спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на терминал связи", - говорится в сообщении. По данным ведомства, выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА группировки войск "Север" точным попаданием боеприпаса уничтожил терминал связи ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018284171_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cfded028371fe0e6d8d33162314b157e.jpg
Уничтожение терминала связи Starlink в Харьковской области
Бойцы "Севера" сбросом боеприпасов с дрона уничтожили используемый ВСУ в Харьковской области терминал связи Starlink, сообщили в Минобороны России.
2025-05-21T16:18
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Бойцы "Севера" уничтожили терминал связи Starlink в Харьковской области
Минобороны: дроновод "Севера" уничтожил терминал Starlink в Харьковской области