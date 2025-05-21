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Бойцы "Севера" уничтожили терминал связи Starlink в Харьковской области

Бойцы "Севера" уничтожили терминал связи Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2025

Бойцы "Севера" уничтожили терминал связи Starlink в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения спутникового терминала связи Starlink подразделения ВСУ оператором боевого дрона группировки войск "Север" в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:18:00+03:00

2025-05-21T16:18:00+03:00

2025-05-21T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения спутникового терминала связи Starlink подразделения ВСУ оператором боевого дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области был обнаружен спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на терминал связи", - говорится в сообщении. По данным ведомства, выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА группировки войск "Север" точным попаданием боеприпаса уничтожил терминал связи ВСУ.

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Уничтожение терминала связи Starlink в Харьковской области Бойцы "Севера" сбросом боеприпасов с дрона уничтожили используемый ВСУ в Харьковской области терминал связи Starlink, сообщили в Минобороны России. 2025-05-21T16:18 true PT0M20S

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