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Бойцы "Севера" уничтожили терминал связи Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2025
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16:18 21.05.2025
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Бойцы "Севера" уничтожили терминал связи Starlink в Харьковской области
Бойцы "Севера" уничтожили терминал связи Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2025
Бойцы "Севера" уничтожили терминал связи Starlink в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения спутникового терминала связи Starlink подразделения ВСУ оператором боевого дрона группировки войск "Север" в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:18:00+03:00
2025-05-21T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения спутникового терминала связи Starlink подразделения ВСУ оператором боевого дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области был обнаружен спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на терминал связи", - говорится в сообщении. По данным ведомства, выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА группировки войск "Север" точным попаданием боеприпаса уничтожил терминал связи ВСУ.
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Уничтожение терминала связи Starlink в Харьковской области
Бойцы "Севера" сбросом боеприпасов с дрона уничтожили используемый ВСУ в Харьковской области терминал связи Starlink, сообщили в Минобороны России.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Бойцы "Севера" уничтожили терминал связи Starlink в Харьковской области

Минобороны: дроновод "Севера" уничтожил терминал Starlink в Харьковской области

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения спутникового терминала связи Starlink подразделения ВСУ оператором боевого дрона группировки войск "Север" в Харьковской области.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области был обнаружен спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на терминал связи", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА группировки войск "Север" точным попаданием боеприпаса уничтожил терминал связи ВСУ.
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