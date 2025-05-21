https://ria.ru/20250521/minoborony-2018171897.html
ПВО утром сбила 32 беспилотника
ПВО утром сбила 32 беспилотника - РИА Новости, 21.05.2025
ПВО утром сбила 32 беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили утром 32 украинских беспилотника над Орловской, Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:03:00+03:00
2025-05-21T08:03:00+03:00
2025-05-21T08:07:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили утром 32 украинских беспилотника над Орловской, Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны России."Утром 21 мая т.г. в период с 04.00 до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА – над территорией Орловской области, 10 БПЛА – над территорией Брянской области и шесть БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250520/gorlovka-2018139446.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина
Безопасность, Россия, Украина
ПВО утром сбила 32 беспилотника
Минобороны: ПВО утром сбила 32 украинских беспилотника