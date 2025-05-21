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Житель Курской области подорвался на мине - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/mina-2018269904.html
Житель Курской области подорвался на мине
Житель Курской области подорвался на мине - РИА Новости, 21.05.2025
Житель Курской области подорвался на мине
Мужчина подорвался на мине "колокольчик" во время покоса травы в курском Кореневском районе, с множественными ранениями он доставлен в больницу, сообщили в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:24:00+03:00
2025-05-21T15:24:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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КУРСК, 21 мая – РИА Новости. Мужчина подорвался на мине "колокольчик" во время покоса травы в курском Кореневском районе, с множественными ранениями он доставлен в больницу, сообщили в Telegram-канале правительства Курской области. "Вчера в посёлке Коренево 62-летний мужчина во время покоса травы около своего дома подорвался на мине "колокольчик". Со множественными осколочными ранениями головы, живота и конечностей, а также переломом пальца, он был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь", - говорится в публикации. Отмечается, что бригада скорой помощи перевезла раненого в Курскую областную больницу. По вторник президент РФ Владимир Путин, с рабочей поездкой посещавший Курскую область, отметил, что предстоит увеличить группировку саперов и МЧС в регионе по-максимуму и сделать это как можно быстрее.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Житель Курской области подорвался на мине

Житель Курской области подорвался на мине "Колокольчик" во время покоса травы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КУРСК, 21 мая – РИА Новости. Мужчина подорвался на мине "колокольчик" во время покоса травы в курском Кореневском районе, с множественными ранениями он доставлен в больницу, сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
"Вчера в посёлке Коренево 62-летний мужчина во время покоса травы около своего дома подорвался на мине "колокольчик". Со множественными осколочными ранениями головы, живота и конечностей, а также переломом пальца, он был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь", - говорится в публикации.
Отмечается, что бригада скорой помощи перевезла раненого в Курскую областную больницу.
По вторник президент РФ Владимир Путин, с рабочей поездкой посещавший Курскую область, отметил, что предстоит увеличить группировку саперов и МЧС в регионе по-максимуму и сделать это как можно быстрее.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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