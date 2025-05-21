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Житель Курской области подорвался на мине

Житель Курской области подорвался на мине - РИА Новости, 21.05.2025

Житель Курской области подорвался на мине

Мужчина подорвался на мине "колокольчик" во время покоса травы в курском Кореневском районе, с множественными ранениями он доставлен в больницу, сообщили в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:24:00+03:00

2025-05-21T15:24:00+03:00

2025-05-21T15:24:00+03:00

происшествия

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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КУРСК, 21 мая – РИА Новости. Мужчина подорвался на мине "колокольчик" во время покоса травы в курском Кореневском районе, с множественными ранениями он доставлен в больницу, сообщили в Telegram-канале правительства Курской области. "Вчера в посёлке Коренево 62-летний мужчина во время покоса травы около своего дома подорвался на мине "колокольчик". Со множественными осколочными ранениями головы, живота и конечностей, а также переломом пальца, он был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь", - говорится в публикации. Отмечается, что бригада скорой помощи перевезла раненого в Курскую областную больницу. По вторник президент РФ Владимир Путин, с рабочей поездкой посещавший Курскую область, отметил, что предстоит увеличить группировку саперов и МЧС в регионе по-максимуму и сделать это как можно быстрее.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины