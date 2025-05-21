https://ria.ru/20250521/memorandum-2018233988.html
Песков рассказал о работе над меморандумом России и Украины
Песков рассказал о работе над меморандумом России и Украины - РИА Новости, 21.05.2025
Песков рассказал о работе над меморандумом России и Украины
Большая часть работы по меморандуму РФ и Украины ведется в дискретном режиме, она не должна быть открыта публике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:53:00+03:00
2025-05-21T12:53:00+03:00
2025-05-21T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большая часть работы по меморандуму РФ и Украины ведется в дискретном режиме, она не должна быть открыта публике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной. При этом российский лидер отметил, что необходимо найти компромиссы, которые устроили бы стороны. "Но разумеется, большая часть этой работы (над меморандумом – ред.) ведется в дискретном режиме, и она не должна по понятным причинам быть открыта публике", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250517/peskov-2017545420.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о работе над меморандумом России и Украины
Песков: часть работы по меморандуму РФ и Украины ведется в дискретном режиме