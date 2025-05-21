https://ria.ru/20250521/memorandum-2018233988.html

Песков рассказал о работе над меморандумом России и Украины

Песков рассказал о работе над меморандумом России и Украины - РИА Новости, 21.05.2025

Песков рассказал о работе над меморандумом России и Украины

Большая часть работы по меморандуму РФ и Украины ведется в дискретном режиме, она не должна быть открыта публике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:53:00+03:00

2025-05-21T12:53:00+03:00

2025-05-21T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большая часть работы по меморандуму РФ и Украины ведется в дискретном режиме, она не должна быть открыта публике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной. При этом российский лидер отметил, что необходимо найти компромиссы, которые устроили бы стороны. "Но разумеется, большая часть этой работы (над меморандумом – ред.) ведется в дискретном режиме, и она не должна по понятным причинам быть открыта публике", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250517/peskov-2017545420.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий песков, владимир путин