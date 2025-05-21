Рейтинг@Mail.ru
США вдвое снизят пошлины на автомобили для Мексики и Канады - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/meksika-2018158158.html
США вдвое снизят пошлины на автомобили для Мексики и Канады
США вдвое снизят пошлины на автомобили для Мексики и Канады - РИА Новости, 21.05.2025
США вдвое снизят пошлины на автомобили для Мексики и Канады
Новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами, заявил министр... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T03:47:00+03:00
2025-05-21T03:47:00+03:00
авто
сша
мексика
канада
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b0eeae093aee145034217810b1d76380.jpg
МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами, заявил министр экономики Мексики Марсело Эбрард, выступая на Конференции городов Латинской Америки, организованной Советом Америк. "Сегодня опубликован указ, который предусматривает преференциальный режим для автопрома Мексики и Канады по сравнению с остальными странами ... В среднем пошлины на автомобили будут снижены на 40–50%", - сообщил Эбрард, отметив, что это стало результатом многомесячного интенсивного диалога с американскими властями. По словам министра, при определении размера пошлин на автомобили будет учитываться доля американских комплектующих и место их сборки. Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автозапчастей с 3 мая, а также об исключении двойных сборов на сталь и алюминий для автопроизводителей. В то же время была предусмотрена система компенсаций, а также особые условия для стран, тесно интегрированных с США экономически. Эбрард в своем выступлении выразил уверенность, что достигнутое соглашение способствует сохранению Североамериканского соглашения о свободной торговле (USMCA/T-MEC), несмотря на текущие изменения в тарифной политике. "Сегодня 86% торговли между Мексикой, Канадой и США осуществляется без пошлин. Новые условия позволяют адаптировать нашу интеграцию к меняющемуся глобальному контексту и сохранить конкурентоспособность", — добавил министр.
https://ria.ru/20250403/stellantis-2009163262.html
https://ria.ru/20250402/tramp-2008988195.html
сша
мексика
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d1e058e68035910a5b14e0d0a79e846e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, сша, мексика, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Авто, США, Мексика, Канада, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США вдвое снизят пошлины на автомобили для Мексики и Канады

Министр экономики Эбрард: США вдвое снижают пошлины на авто для Мексики и Канады

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами, заявил министр экономики Мексики Марсело Эбрард, выступая на Конференции городов Латинской Америки, организованной Советом Америк.
"Сегодня опубликован указ, который предусматривает преференциальный режим для автопрома Мексики и Канады по сравнению с остальными странами ... В среднем пошлины на автомобили будут снижены на 40–50%", - сообщил Эбрард, отметив, что это стало результатом многомесячного интенсивного диалога с американскими властями.
Сборочный завод Stellantis Windsor в Виндзоре, Канада - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов из-за пошлин США
3 апреля, 17:13
По словам министра, при определении размера пошлин на автомобили будет учитываться доля американских комплектующих и место их сборки.
Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автозапчастей с 3 мая, а также об исключении двойных сборов на сталь и алюминий для автопроизводителей. В то же время была предусмотрена система компенсаций, а также особые условия для стран, тесно интегрированных с США экономически.
Эбрард в своем выступлении выразил уверенность, что достигнутое соглашение способствует сохранению Североамериканского соглашения о свободной торговле (USMCA/T-MEC), несмотря на текущие изменения в тарифной политике.
"Сегодня 86% торговли между Мексикой, Канадой и США осуществляется без пошлин. Новые условия позволяют адаптировать нашу интеграцию к меняющемуся глобальному контексту и сохранить конкурентоспособность", — добавил министр.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей
2 апреля, 22:15
 
АвтоСШАМексикаКанадаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала