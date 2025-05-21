https://ria.ru/20250521/meksika-2018158158.html

США вдвое снизят пошлины на автомобили для Мексики и Канады

США вдвое снизят пошлины на автомобили для Мексики и Канады - РИА Новости, 21.05.2025

США вдвое снизят пошлины на автомобили для Мексики и Канады

Новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами, заявил министр... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T03:47:00+03:00

2025-05-21T03:47:00+03:00

2025-05-21T03:47:00+03:00

авто

сша

мексика

канада

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами, заявил министр экономики Мексики Марсело Эбрард, выступая на Конференции городов Латинской Америки, организованной Советом Америк. "Сегодня опубликован указ, который предусматривает преференциальный режим для автопрома Мексики и Канады по сравнению с остальными странами ... В среднем пошлины на автомобили будут снижены на 40–50%", - сообщил Эбрард, отметив, что это стало результатом многомесячного интенсивного диалога с американскими властями. По словам министра, при определении размера пошлин на автомобили будет учитываться доля американских комплектующих и место их сборки. Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автозапчастей с 3 мая, а также об исключении двойных сборов на сталь и алюминий для автопроизводителей. В то же время была предусмотрена система компенсаций, а также особые условия для стран, тесно интегрированных с США экономически. Эбрард в своем выступлении выразил уверенность, что достигнутое соглашение способствует сохранению Североамериканского соглашения о свободной торговле (USMCA/T-MEC), несмотря на текущие изменения в тарифной политике. "Сегодня 86% торговли между Мексикой, Канадой и США осуществляется без пошлин. Новые условия позволяют адаптировать нашу интеграцию к меняющемуся глобальному контексту и сохранить конкурентоспособность", — добавил министр.

https://ria.ru/20250403/stellantis-2009163262.html

https://ria.ru/20250402/tramp-2008988195.html

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мексика

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, сша, мексика, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире