https://ria.ru/20250521/matvienko-2018274289.html

Трамп искренне хочет прекратить конфликт на Украине, считает Матвиенко

Трамп искренне хочет прекратить конфликт на Украине, считает Матвиенко - РИА Новости, 21.05.2025

Трамп искренне хочет прекратить конфликт на Украине, считает Матвиенко

Президент США Дональд Трамп хочет добиться мирного урегулирования на Украине, он искренен в своем желании прекратить конфликт, заявила РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:41:00+03:00

2025-05-21T15:41:00+03:00

2025-05-21T16:07:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет добиться мирного урегулирования на Украине, он искренен в своем желании прекратить конфликт, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Лично я верю, что он (Трамп — ред.) искренен, когда говорит, что хочет прекращения боевых действий. Трамп действительно пытается запустить процесс, который мог бы привести к мирному урегулированию", - сказала Матвиенко.Президент России Владимир Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018256217.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, дональд трамп, валентина матвиенко