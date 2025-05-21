Мэр Мариуполя рассказал о проблемах с жильем
Моргун: нужны программы восстановления жилья для возвращения мариупольцев
Строящийся жилой квартал в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Около 500 тысяч человек проживали в Мариуполе до боевых действий, в настоящее время в городе насчитывается более 320 тысяч жителей, и для того, чтобы все мариупольцы вернулись в родные места, нужно решать проблему с нехваткой жилья, для этого разрабатываются специальные программы, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун в интервью к годовщине освобождения населенного пункта.
"Понятно, что еще большое число людей домой не вернулись. И существует ряд проблем, мы не будем скрывать. Независимо от того, что за два с лишним года сделано очень много, - восстанавливаются и жилой фонд, и социальные объекты, инфраструктура, - но тем не менее существует ряд проблем. Это жилье. Компенсационное жилье: люди потеряли, еще не получили жилье, мы над этим работаем. Есть поручение президента (РФ Владимира Путина), есть поручение главы (ДНР Дениса Пушилина), мы над этим работаем плотно. Есть жилье, которое повреждено критически, надо делать ремонт в квартирах. Есть индивидуальное жилье, частные дома, которые тоже или не подлежат восстановлению, или надо их ремонтировать, - это тысячи объектов и так называемые бараки", - сказал агентству мэр.
Глава города уточнил, что власти готовы предоставить жилье для привлечения нужных городу специалистов: врачей, педагогов и других. Для этого формируется жилой фонд. Как отметил Моргун, проблема нехватки специалистов может решиться и благодаря тому, что мариупольские выпускники после окончания школы предпочитают оставаться в городе и выбирают для дальнейшей учебы местные вузы.
"Сейчас разрабатываются региональные программы. По муниципальной программе мы в прошлом году работали, и я надеюсь, что мы продолжим в этом году по восстановлению частных домов. Сейчас прописывается новая программа по восстановлению квартир", - добавил мэр.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.