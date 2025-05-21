Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Мариуполя отремонтировали дорогу - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/mariupol-2018165060.html
В аэропорту Мариуполя отремонтировали дорогу
В аэропорту Мариуполя отремонтировали дорогу - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропорту Мариуполя отремонтировали дорогу
Восстановительные работы в аэропорту Мариуполя не ведутся, потому что существует опасность ракетных ударов, но дорогу к нему отремонтировали, сообщил РИА... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:01:00+03:00
2025-05-21T06:01:00+03:00
россия
донецкая народная республика
мариуполь
олег моргун
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925309945_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f718c6fe1cf481375716b9c835c34abd.jpg
МАРИУПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Восстановительные работы в аэропорту Мариуполя не ведутся, потому что существует опасность ракетных ударов, но дорогу к нему отремонтировали, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун в интервью к годовщине освобождения города. "Работы по восстановлению аэропорта не ведутся, но дорогу к аэропорту сделали. Сейчас небезопасно все это проводить. У нас ракетная опасность каждый день, слава богу, ПВО работает на достойном уровне. В планах восстановить аэропорт, конечно, есть", - сообщил Моргун. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250521/mariupol-2018152138.html
https://ria.ru/20250520/mariupol-2018019443.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925309945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d76800699727ca7c5b68e2c3a996b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, мариуполь, олег моргун, владимир путин, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Олег Моргун, Владимир Путин, Общество
В аэропорту Мариуполя отремонтировали дорогу

Мэр Мариуполя Моргун: работы по восстановлению аэропорта пока не ведутся

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Мариуполе
Строительство новых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Строительство новых домов в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАРИУПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Восстановительные работы в аэропорту Мариуполя не ведутся, потому что существует опасность ракетных ударов, но дорогу к нему отремонтировали, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун в интервью к годовщине освобождения города.
"Работы по восстановлению аэропорта не ведутся, но дорогу к аэропорту сделали. Сейчас небезопасно все это проводить. У нас ракетная опасность каждый день, слава богу, ПВО работает на достойном уровне. В планах восстановить аэропорт, конечно, есть", - сообщил Моргун.
Новые жилые дома в районе Черемушки города Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Мариуполь станет одним из самых красивых городов Юга России, заявил мэр
Вчера, 01:53
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Пушилин назвал Мариуполь символом подвига русских воинов
20 мая, 11:49
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольОлег МоргунВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала