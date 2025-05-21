https://ria.ru/20250521/mariupol-2018165060.html
В аэропорту Мариуполя отремонтировали дорогу
В аэропорту Мариуполя отремонтировали дорогу - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропорту Мариуполя отремонтировали дорогу
Восстановительные работы в аэропорту Мариуполя не ведутся, потому что существует опасность ракетных ударов, но дорогу к нему отремонтировали, сообщил РИА... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:01:00+03:00
2025-05-21T06:01:00+03:00
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МАРИУПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Восстановительные работы в аэропорту Мариуполя не ведутся, потому что существует опасность ракетных ударов, но дорогу к нему отремонтировали, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун в интервью к годовщине освобождения города. "Работы по восстановлению аэропорта не ведутся, но дорогу к аэропорту сделали. Сейчас небезопасно все это проводить. У нас ракетная опасность каждый день, слава богу, ПВО работает на достойном уровне. В планах восстановить аэропорт, конечно, есть", - сообщил Моргун. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250521/mariupol-2018152138.html
https://ria.ru/20250520/mariupol-2018019443.html
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россия, донецкая народная республика, мариуполь, олег моргун, владимир путин, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Олег Моргун, Владимир Путин, Общество
В аэропорту Мариуполя отремонтировали дорогу
Мэр Мариуполя Моргун: работы по восстановлению аэропорта пока не ведутся