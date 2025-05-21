Рейтинг@Mail.ru
Мариуполь станет одним из самых красивых городов Юга России, заявил мэр - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/mariupol-2018152138.html
Мариуполь станет одним из самых красивых городов Юга России, заявил мэр
Мариуполь станет одним из самых красивых городов Юга России, заявил мэр - РИА Новости, 21.05.2025
Мариуполь станет одним из самых красивых городов Юга России, заявил мэр
Мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города заявил, что Мариуполь через 5-10 лет станет одним из самых красивых городов на... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T01:53:00+03:00
2025-05-21T01:53:00+03:00
россия
мариуполь
донецкая народная республика
олег моргун
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829280700_0:230:2965:1898_1920x0_80_0_0_d70f888120552926578cc9cefb085f2b.jpg
МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города заявил, что Мариуполь через 5-10 лет станет одним из самых красивых городов на Юге России, потому что здесь живут трудолюбивые и любящие свой город люди. "Я вижу его одним из самых, наверное, красивых городов Российской Федерации на Юге, потому что у нас приоритет - море Азовское, у нас трудолюбивые и любящие свой город люди. К нам особое отношение руководства Российской Федерации. Надеемся на то, что в скорейшее время, если промышленность у нас восстановится и жилой фонд, люди заживут счастливо. Мариуполь прежде был городом Святой Марии, это же не просто. Поэтому он интересен и инвесторам, интересен всем, ну, а самое главное, местным жителям. Я думаю, в скором времени это будет показательный город на территории Юга Российской Федерации", - ответил Моргун на вопрос о том, каким он видит Мариуполь через 5-10 лет. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250520/mariupol-2017982767.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829280700_436:478:2528:2047_1920x0_80_0_0_a8b4769f261763b898636b6538e07657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мариуполь, донецкая народная республика, олег моргун, владимир путин, общество
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Олег Моргун, Владимир Путин, Общество
Мариуполь станет одним из самых красивых городов Юга России, заявил мэр

Мэр Моргун: Мариуполь станет одним из самых красивых городов на Юге России

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНовые жилые дома в районе "Черемушки" города Мариуполя
Новые жилые дома в районе Черемушки города Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Новые жилые дома в районе "Черемушки" города Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города заявил, что Мариуполь через 5-10 лет станет одним из самых красивых городов на Юге России, потому что здесь живут трудолюбивые и любящие свой город люди.
"Я вижу его одним из самых, наверное, красивых городов Российской Федерации на Юге, потому что у нас приоритет - море Азовское, у нас трудолюбивые и любящие свой город люди. К нам особое отношение руководства Российской Федерации. Надеемся на то, что в скорейшее время, если промышленность у нас восстановится и жилой фонд, люди заживут счастливо. Мариуполь прежде был городом Святой Марии, это же не просто. Поэтому он интересен и инвесторам, интересен всем, ну, а самое главное, местным жителям. Я думаю, в скором времени это будет показательный город на территории Юга Российской Федерации", - ответил Моргун на вопрос о том, каким он видит Мариуполь через 5-10 лет.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Жительница Мариуполя рассказала о восстановлении своего дома
20 мая, 08:06
 
РоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаОлег МоргунВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала