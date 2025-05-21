https://ria.ru/20250521/mariupol-2018152138.html

Мариуполь станет одним из самых красивых городов Юга России, заявил мэр

Мариуполь станет одним из самых красивых городов Юга России, заявил мэр - РИА Новости, 21.05.2025

Мариуполь станет одним из самых красивых городов Юга России, заявил мэр

Мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города заявил, что Мариуполь через 5-10 лет станет одним из самых красивых городов на... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T01:53:00+03:00

2025-05-21T01:53:00+03:00

2025-05-21T01:53:00+03:00

россия

мариуполь

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олег моргун

владимир путин

общество

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МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города заявил, что Мариуполь через 5-10 лет станет одним из самых красивых городов на Юге России, потому что здесь живут трудолюбивые и любящие свой город люди. "Я вижу его одним из самых, наверное, красивых городов Российской Федерации на Юге, потому что у нас приоритет - море Азовское, у нас трудолюбивые и любящие свой город люди. К нам особое отношение руководства Российской Федерации. Надеемся на то, что в скорейшее время, если промышленность у нас восстановится и жилой фонд, люди заживут счастливо. Мариуполь прежде был городом Святой Марии, это же не просто. Поэтому он интересен и инвесторам, интересен всем, ну, а самое главное, местным жителям. Я думаю, в скором времени это будет показательный город на территории Юга Российской Федерации", - ответил Моргун на вопрос о том, каким он видит Мариуполь через 5-10 лет. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250520/mariupol-2017982767.html

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Дарья Буймова

россия, мариуполь, донецкая народная республика, олег моргун, владимир путин, общество