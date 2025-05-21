https://ria.ru/20250521/maksakova-2018163078.html
Суд взыскал долги по коммунальным платежам с детей Максаковой*
Суд взыскал долги по коммунальным платежам с детей Максаковой* - РИА Новости, 21.05.2025
Суд взыскал долги по коммунальным платежам с детей Максаковой*
Мировой суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с детей певицы Марии Максаковой*, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:22:00+03:00
2025-05-21T05:22:00+03:00
2025-05-21T10:11:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с детей певицы Марии Максаковой*, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, с иском в суд к Илье и Людмиле Максаковым-Игенбергс обращался АО "Мосэнергосбыт". Уточняется, что заявление истца к ответчикам удовлетворили частично. Сумма взысканного долга не сообщается. Данное решение вступило в силу. Минюст внес проживающую за рубежом певицу Максакову* в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами. В отношении Максаковой* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК России ("Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет"). Она заочно арестована.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20250421/slepakov-2012579481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, мария максакова, мосэнергосбыт, происшествия
Россия, Украина, Мария Максакова, Мосэнергосбыт, Происшествия
Суд взыскал долги по коммунальным платежам с детей Максаковой*
Суд взыскал долги по коммунальным платежам с детей иноагента Марии Максаковой
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с детей певицы Марии Максаковой*, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, с иском в суд к Илье и Людмиле Максаковым-Игенбергс обращался АО "Мосэнергосбыт
".
Уточняется, что заявление истца к ответчикам удовлетворили частично.
Сумма взысканного долга не сообщается. Данное решение вступило в силу.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу Максакову
* в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова призывала к предоставлению вооружения Украине
, свержению действующей государственной власти в России
, распространяла материалы, созданные иноагентами.
В отношении Максаковой* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК России ("Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет"). Она заочно арестована.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.