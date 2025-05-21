https://ria.ru/20250521/maksakova-2018157782.html
Мария Максакова* пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве
Мария Максакова* пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве - РИА Новости, 21.05.2025
Мария Максакова* пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве
Мария Максакова* пыталась оспорить в столичном суде зарегистрированные права на недвижимое имущество, ответчиками по иску оказались ее дети Илья и Людмила,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T03:38:00+03:00
2025-05-21T03:38:00+03:00
2025-05-21T05:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мария Максакова* пыталась оспорить в столичном суде зарегистрированные права на недвижимое имущество, ответчиками по иску оказались ее дети Илья и Людмила, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, исковое заявление рассматривалось судом с прошлого года, Максаковой отказали в его удовлетворении. В дальнейшем она обжаловала решение, но суд дважды оставлял претензию певицы без движения, затем вынес определение о ее возвращении заявителю.Решение вступило в силу в этом году.Как сообщали СМИ, в 2021 году дети певицы подали на Максакову в суд, их интересы представлял Владимир Тюрин.В иске они требовали передать им 260- метровую квартиру на Краснопресненской набережной стоимостью 200 миллионов рублей.Согласно официальным судебным документам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, Максакова заключила договор дарения квартиры, но уклонилась от регистрации перехода права собственности и самостоятельных действий для ее проведения не предпринимала, ссылаясь на отсутствие свободного времени и уполномоченных представителей. Таким образом, она не удовлетворила требование истцов об исполнении своих обязательств, из-за него они и обратились в суд.Кроме того, из документов следует, что Максакова подавала встречный иск о признании недействительным договора дарения квартиры. В частности, в обоснование своих требований певица указала, что договор дарения заключался под влиянием заблуждения, вызванного тем, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего она не могла полноценно воспринимать содержание подписываемых документов.В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Она заочно арестована. Согласно уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова опубликовала в YouTube.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240914/obzhalovanie-1972647178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мария максакова, вооруженные силы украины, youtube
Происшествия, Россия, Мария Максакова, Вооруженные силы Украины, YouTube
Мария Максакова* пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве
Певица Мария Максакова через суд пыталась оспорить права детей на недвижимость
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мария Максакова* пыталась оспорить в столичном суде зарегистрированные права на недвижимое имущество, ответчиками по иску оказались ее дети Илья и Людмила, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, исковое заявление рассматривалось судом с прошлого года, Максаковой
отказали в его удовлетворении. В дальнейшем она обжаловала решение, но суд дважды оставлял претензию певицы без движения, затем вынес определение о ее возвращении заявителю.
Решение вступило в силу в этом году.
Как сообщали СМИ, в 2021 году дети певицы подали на Максакову в суд, их интересы представлял Владимир Тюрин.
В иске они требовали передать им 260- метровую квартиру на Краснопресненской набережной стоимостью 200 миллионов рублей.
Согласно официальным судебным документам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, Максакова заключила договор дарения квартиры, но уклонилась от регистрации перехода права собственности и самостоятельных действий для ее проведения не предпринимала, ссылаясь на отсутствие свободного времени и уполномоченных представителей. Таким образом, она не удовлетворила требование истцов об исполнении своих обязательств, из-за него они и обратились в суд.
Кроме того, из документов следует, что Максакова подавала встречный иск о признании недействительным договора дарения квартиры. В частности, в обоснование своих требований певица указала, что договор дарения заключался под влиянием заблуждения, вызванного тем, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего она не могла полноценно воспринимать содержание подписываемых документов.
В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ
(публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Она заочно арестована.
Согласно уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ
, которое Максакова опубликовала в YouTube
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.