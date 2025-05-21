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ВСУ отправляют в Киев ложные доклады об успехах в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/lozh-2018162332.html
ВСУ отправляют в Киев ложные доклады об успехах в Курской области
ВСУ отправляют в Киев ложные доклады об успехах в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
ВСУ отправляют в Киев ложные доклады об успехах в Курской области
Украинские командиры докладывают киевскому режиму недостоверную информацию о неких успехах в сдерживании Вооруженных сил России в полностью освобожденной... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:13:00+03:00
2025-05-21T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинские командиры докладывают киевскому режиму недостоверную информацию о неких успехах в сдерживании Вооруженных сил России в полностью освобожденной Курской области, рассказали РИА Новости в силовых структурах."Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии", — отметил источник.При этом реальные данные о происходящем в российском регионе доходят до высшего командования ВСУ с сильной задержкой, а информацию о потерях на этом направлении скрывают.О завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ стало известно 26 апреля. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, это создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире

ВСУ отправляют в Киев ложные доклады об успехах в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский танк в зоне СВО
Российский танк в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский танк в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинские командиры докладывают киевскому режиму недостоверную информацию о неких успехах в сдерживании Вооруженных сил России в полностью освобожденной Курской области, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии", — отметил источник.
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При этом реальные данные о происходящем в российском регионе доходят до высшего командования ВСУ с сильной задержкой, а информацию о потерях на этом направлении скрывают.
О завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ стало известно 26 апреля. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, это создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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