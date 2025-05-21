https://ria.ru/20250521/lozh-2018162332.html

ВСУ отправляют в Киев ложные доклады об успехах в Курской области

ВСУ отправляют в Киев ложные доклады об успехах в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025

ВСУ отправляют в Киев ложные доклады об успехах в Курской области

Украинские командиры докладывают киевскому режиму недостоверную информацию о неких успехах в сдерживании Вооруженных сил России в полностью освобожденной... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T05:13:00+03:00

2025-05-21T05:13:00+03:00

2025-05-21T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018116285_0:0:3157:1777_1920x0_80_0_0_a984bce00869ef9b468964da6985f490.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинские командиры докладывают киевскому режиму недостоверную информацию о неких успехах в сдерживании Вооруженных сил России в полностью освобожденной Курской области, рассказали РИА Новости в силовых структурах."Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии", — отметил источник.При этом реальные данные о происходящем в российском регионе доходят до высшего командования ВСУ с сильной задержкой, а информацию о потерях на этом направлении скрывают.О завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ стало известно 26 апреля. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, это создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, в мире