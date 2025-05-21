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ВСУ отправляют в Киев ложные доклады об успехах в Курской области
ВСУ отправляют в Киев ложные доклады об успехах в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
ВСУ отправляют в Киев ложные доклады об успехах в Курской области
Украинские командиры докладывают киевскому режиму недостоверную информацию о неких успехах в сдерживании Вооруженных сил России в полностью освобожденной... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:13:00+03:00
2025-05-21T05:13:00+03:00
2025-05-21T05:13:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинские командиры докладывают киевскому режиму недостоверную информацию о неких успехах в сдерживании Вооруженных сил России в полностью освобожденной Курской области, рассказали РИА Новости в силовых структурах."Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии", — отметил источник.При этом реальные данные о происходящем в российском регионе доходят до высшего командования ВСУ с сильной задержкой, а информацию о потерях на этом направлении скрывают.О завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ стало известно 26 апреля. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, это создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире