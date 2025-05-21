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Умер лосенок Илюша, пострадавший в ДТП в Подмосковье
Умер лосенок Илюша, пострадавший в ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 21.05.2025
Умер лосенок Илюша, пострадавший в ДТП в Подмосковье
Лосенок Илюша, пострадавший в ДТП в Подмосковье, погиб во время операции, у него остановилось сердце, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:43:00+03:00
2025-05-21T14:43:00+03:00
2025-05-21T14:59:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лосенок Илюша, пострадавший в ДТП в Подмосковье, погиб во время операции, у него остановилось сердце, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.В воскресенье в муниципальном округе Истра в районе "Княжье Озеро" лосенок попал под легковой автомобиль. Вечером 19 мая его доставили в ветеринарную клинику, специализирующуюся на лечении лошадей."Илюша – так ветеринары прозвали животное за стойкость и силу, проявленную во время жизни, не выдержал наркоза во время проведения хирургической операции – 20 мая в 20.30 его сердце и дыхание остановились", - отметили в пресс-службе ведомства.По словам начальника ветеринарной службы клиники "MAXIMA VET" Михаила Сучкова, изначально лосенок поступил в ветеринарную клинику со сложными травмами – открытым переломом обеих тазовых конечностей, что исключало возможность стоять."Все же он не смог пережить операцию, у него остановилось сердце в процессе, потому что организм был слаб. Труп, согласно правилам, кремируют", - отметил Сучков, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков выразил слова благодарности всем, кто переживал за судьбу лосенка.
https://ria.ru/20250519/los-2017910396.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Умер лосенок Илюша, пострадавший в ДТП в Подмосковье
Лосенок Илюша, пострадавший в ДТП в Подмосковье, умер во время операции
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лосенок Илюша, пострадавший в ДТП в Подмосковье, погиб во время операции, у него остановилось сердце, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В воскресенье в муниципальном округе Истра
в районе "Княжье Озеро" лосенок попал под легковой автомобиль. Вечером 19 мая его доставили в ветеринарную клинику, специализирующуюся на лечении лошадей.
«
"Илюша – так ветеринары прозвали животное за стойкость и силу, проявленную во время жизни, не выдержал наркоза во время проведения хирургической операции – 20 мая в 20.30 его сердце и дыхание остановились", - отметили в пресс-службе ведомства.
По словам начальника ветеринарной службы клиники "MAXIMA VET" Михаила Сучкова, изначально лосенок поступил в ветеринарную клинику со сложными травмами – открытым переломом обеих тазовых конечностей, что исключало возможность стоять.
"Все же он не смог пережить операцию, у него остановилось сердце в процессе, потому что организм был слаб. Труп, согласно правилам, кремируют", - отметил Сучков, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков
выразил слова благодарности всем, кто переживал за судьбу лосенка.