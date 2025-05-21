https://ria.ru/20250521/losenok-2018260212.html

Умер лосенок Илюша, пострадавший в ДТП в Подмосковье

Умер лосенок Илюша, пострадавший в ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 21.05.2025

Умер лосенок Илюша, пострадавший в ДТП в Подмосковье

Лосенок Илюша, пострадавший в ДТП в Подмосковье, погиб во время операции, у него остановилось сердце, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:43:00+03:00

2025-05-21T14:43:00+03:00

2025-05-21T14:59:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лосенок Илюша, пострадавший в ДТП в Подмосковье, погиб во время операции, у него остановилось сердце, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.В воскресенье в муниципальном округе Истра в районе "Княжье Озеро" лосенок попал под легковой автомобиль. Вечером 19 мая его доставили в ветеринарную клинику, специализирующуюся на лечении лошадей."Илюша – так ветеринары прозвали животное за стойкость и силу, проявленную во время жизни, не выдержал наркоза во время проведения хирургической операции – 20 мая в 20.30 его сердце и дыхание остановились", - отметили в пресс-службе ведомства.По словам начальника ветеринарной службы клиники "MAXIMA VET" Михаила Сучкова, изначально лосенок поступил в ветеринарную клинику со сложными травмами – открытым переломом обеих тазовых конечностей, что исключало возможность стоять."Все же он не смог пережить операцию, у него остановилось сердце в процессе, потому что организм был слаб. Труп, согласно правилам, кремируют", - отметил Сучков, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков выразил слова благодарности всем, кто переживал за судьбу лосенка.

https://ria.ru/20250519/los-2017910396.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье)